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Sağlık Emine Erdoğan sağlık çalışanlarını unutmadı
Sağlık

Emine Erdoğan sağlık çalışanlarını unutmadı

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları paylaşılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan da Twitter hesabından paylaştığı mesajla sağlık çalışanlarını unutmadı.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 14:30:00 -
Emine Erdoğan sağlık çalışanlarını unutmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Emine Erdoğan twirtter hesabınsan bir mesaj paylaşarak "Mesleklerinin tabiatı olan fedakarlığı, salgın dönemindeki sınırsız hizmetleri ile zirveye taşıyan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Tüm insanlığın şifa bulmasına vesile olmalarını diliyor, vazife başında kaybettiğimiz sağlıkçıları rahmetle anıyorum" dedi.

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