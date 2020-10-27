Emine Erdoğan, Moldova Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile görüştü
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Moldova Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile bir araya geldi.
Emine Erdoğan, "Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni" dolayısıyla Türkiye'de bulunan Vlah ile ATO Congresium'da yaptığı görüşmeye ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, paylaşımında, "Sıfır Atık programı kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği daveti ile ülkemizde bulunan Moldova Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah Hanımefendi ile bir araya gelerek çevre konularında fikir alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.