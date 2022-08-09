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Gündem Emine Erdoğan: Masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur
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Emine Erdoğan: Masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur

Emine Erdoğan: Masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur

Yeniakit Publisher
2022-08-09 07:29:00 -
Emine Erdoğan: Masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gazze'den yükselen acı feryatlarla kalbimiz bir kez daha paramparça oldu. Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur. Dünyanın neresinde olursa olsun daima zalimin ve zulmün karşısında, mağdurun yanında olacağız. Saldırılarda şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Filistin topraklarında keder ve gözyaşının bir an önce dinmesini yürekten diliyor, uluslararası toplumu dünya barışı için sağduyulu olmaya davet ediyorum."

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