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Gündem Emine Erdoğan: İnsanlık dışı bir suçtur, mazereti kabul edilemez
Gündem

Emine Erdoğan: İnsanlık dışı bir suçtur, mazereti kabul edilemez

Emine Erdoğan, çocuk istismarıyla ilgili, "İnsanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır. Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 07:29:00 -
Emine Erdoğan: İnsanlık dışı bir suçtur, mazereti kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocuk istismarı konusuyla ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır. Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum."

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