SON DAKİKA
Emine Erdoğan: Bizim için büyük bir mutluluktu
Gündem

Emine Erdoğan: Bizim için büyük bir mutluluktu

Emine Erdoğan: Bizim için büyük bir mutluluktu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan devlet himayesindeki çocuklarla iftar programına ilişkin paylaşımda "Gülüşleriyle içimizi ısıtan, sohbetleriyle gönlümüze dokunan evlatlarımızla aynı sofrayı paylaşmak bizim için büyük bir mutluluktu. Her birinin bahtının açık olmasını diliyor, koruyucu ailelerin şefkatiyle buluşarak sevgi dolu yuvalarda hayata hazırlanmalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldikleri iftar programına ilişkin paylaşımda bulundu.

 

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam İstanbul'da iftarımızın en güzel misafirleri devlet himayesindeki çocuklarımızdı.

Gülüşleriyle içimizi ısıtan, sohbetleriyle gönlümüze dokunan evlatlarımızla aynı sofrayı paylaşmak bizim için büyük bir mutluluktu.

Her birinin bahtının açık olmasını diliyor, koruyucu ailelerin şefkatiyle buluşarak sevgi dolu yuvalarda hayata hazırlanmalarını temenni ediyorum."

