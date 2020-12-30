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Aktüel Emine Erdoğan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Emine Erdoğan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın tercihi, "Muhammed bebeğin mutluluğu", "Koronavirüsle zorlu mücadele" ve "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğraflar oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-30 10:42:31 -
Emine Erdoğan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Emine Erdoğan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yaşam kategorisinden Muhammet Said'in çektiği "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğraf ile haber kategorisinden Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafını seçen Emine Erdoğan'ın, spor kategorisindeki tercihi, Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafı oldu.

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