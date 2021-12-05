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Gündem Emine Bulut'un katili için rezil talep!
Gündem

Emine Bulut'un katili için rezil talep!

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u boğazını keserek öldüren katil Fedai Varan için, Bölge Adliye Mahkemesi savcısı iyi hal ve tahrik indirimi istedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 12:00:00 -
Emine Bulut'un katili için rezil talep!

18 Ağustos 2019 tarihinde Emine Bulut, küçük kızının gözü önünde eski eşi Fedai Varan tarafından boğazından bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan Bulut, hastaneye kaldırılırken, “Ölmek istemiyorum” feryadıyla hafızalara kazındı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Fedai Varan hakkında ‘tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme’ suçundan dava açtı. Ancak davaya bakan Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi ‘kasten öldürme’ suçundan Varan’a müebbet hapis cezası verdi.

Kararın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 2. Ceza Dairesi ise “yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık olmadığı” gerekçesiyle kararı onadı.

BAM Savcısı mahkemenin kararını temyiz eden taraflar arasında yer aldı. BAM savcısı, temyiz başvurusunda sanık için iyi hal ve tahrik indirimi yapılmamasına itiraz ederek, “Sanık ortak çocukları bulunan eski eşini kasten öldürmüştür. Sanık maktülenin olaydan önce kendisine hakaret ettiğini ve bu hakaretin yarattığı elemin etkisiyle suçu işlediğini savunmaktadır. Tahrikten yararlandırılmayan sanığın yasal gerekçe olmaksızın takdirden de istifade ettirilmediği görülmektedir. Kadın cinayetleriyle mücadele edilmelidir. Çünkü bu ülkede her yıl yaklaşık 350 kadın eşi, eski eşi, sevgilisi vb tarafından öldürülmektedir. Rakam korkunçtur. Mamafih bu mücadele yürütülürken de adil olunmalıdır” dedi.

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Yorumlar

ümitt

Savco doğruyu yapmış. Adalet kadın için varsa, erkek için de olmalıdır. TCK da ağır tahrik diye bir madde var. ceza şart ama adaletli ceza olmalı...
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nooooo

batsın adaletiniz, utanmazlar
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