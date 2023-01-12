Emin Şen'den Özgür Özel'e tokat gibi FETÖ cevabı!

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddialarının odağındaki Emin Şen, sessizliğini bozarak tokat gibi açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "CHP milletvekili Özgür Özel’in ismini zikrettiği Emin Şen; devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır" denildi. Bakanlık Şen'in SGK dökümünü kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlık açıklamasında, Şen'in İçişleri Bakanı Süleyman Bakan Soylu'nun çok uzun yıllardır sosyal medya danışmanlığını yürüttüğünü ve bu bilginin kamuya açık olduğunu söyledi.

CHP'ye yakın medya ise yapılan resmi açıklamalara karşın yalanda ısrar etti.

Şen'in 10 yıl önce FETÖ’yle ve organizasyonlarıyla dalga geçtiği Twitter mesajları servis edilerek kamuoyunda Emin Şen'in FETÖ'cü olduğu algısı oluşturuldu.

Şen, söz konusu iddialara Twitter hesabından cevap verdi.

Emin Şen paylaştığı sıralı mesajların şu ifadeleri kullandı:

10 yıl önce FETÖ’yle ve organizasyonlarıyla dalga geçen, sarkastik bir dille yazılmış, zihinlerindeki başaramayacaklarını ifade eden tweetlerden FETÖ’cülük çıkartma gayreti tam da Eminimsi hesabında dalga geçilmelik bir durum.

Tam da bu dalga geçme tweetlerini okudukça çıldıran firari FETÖ’cü Emre Uslu '24 saat cemaate söven birinin ofisi' deyip ofisimizin adresini paylaşmıştı. Bu dalga geçilen tweetleri FETÖ’cülük olarak yaftalamak, en iyimser yorumla FETÖ’cü teröristlerle aynı noktada buluşmaktır.

FETÖ’nün 2023 hayali ve onların zihnindekileri ifşa eden bir tweeti de Anıtkabir’e bağlamak tam da o hesapta söylenen gibi FETÖ zihniyetidir. Bizim mücadeleyi nasıl kesif yaptığımızı en iyi FETÖ’cüler bilir… Dostlarınız olduğu için sorabilirsiniz.