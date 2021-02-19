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Gündem Emin Saraç Hoca'nın cenazesi ne zaman, nereden kalkacak?
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Emin Saraç Hoca'nın cenazesi ne zaman, nereden kalkacak?

Muhammet Emin Saraç Hoca'nın hayatını kaybetmesinin ardından sevenleri cenaze namazına ilişkin ayrıntıları merak ediyor. Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden M. Emin Saraç, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Emin Saraç Hoca'nın cenazesi ne zaman, nereden kalkacak? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-02-19 22:49:00 -
Emin Saraç Hoca'nın cenazesi ne zaman, nereden kalkacak?

Edinilen son dakika bilgisine göre, Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden birisi olan Muhammed Emin Saraç hayatını kaybetti. Bir süre önce koronavirüse yakalanan Emin Saraç, uzun yıllardır talebe yetiştiriyordu. Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından Muhammed Emin Saraç Hoca'nın cenazesinin ne zaman, nereden kalkacağı merak konusu oldu.

Emin Saraç Hoca'nın cenazesi ne zaman, nereden kalkacak?

Hadis Alimlerinden Muhammed Emin Saraç Hoca vefat etti. Öte yandan, 2016 yılında Bakırköy İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle Fatih camisindeki müezzin odasında bir araya gelen Muhammed Emin Saraç, "Çocukluğumda bizim Kur'an okumamız yasaktı. Babam da dedem de bu yüzden hapse girmişti. O imtihanlardan geçtik. Şimdi ise Allah bizi aydınlığa çıkardı. Artık ülkemizde Kur'an-ı Kerim okuyan bir Cumhurbaşkanı var" demişti. 

Emin Saraç'ın yoğun katılım gösterileceği düşünülen cenaze namazına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizden detaylarına ulaşabilirsiniz.

Muhammed Emin Saraç kimdir? Hayatını kaybeden Muhammed Emin Saraç Hoca kaç yaşındaydı?
Muhammed Emin Saraç kimdir? Hayatını kaybeden Muhammed Emin Saraç Hoca kaç yaşındaydı?

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Muhammed Emin Saraç kimdir? Hayatını kaybeden Muhammed Emin Saraç Hoca kaç yaşındaydı?

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