Edinilen son dakika bilgisine göre, Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden birisi olan Muhammed Emin Saraç hayatını kaybetti. Bir süre önce koronavirüse yakalanan Emin Saraç, uzun yıllardır talebe yetiştiriyordu. Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından Muhammed Emin Saraç Hoca'nın cenazesinin ne zaman, nereden kalkacağı merak konusu oldu.

Emin Saraç Hoca'nın cenazesi ne zaman, nereden kalkacak?

Hadis Alimlerinden Muhammed Emin Saraç Hoca vefat etti. Öte yandan, 2016 yılında Bakırköy İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle Fatih camisindeki müezzin odasında bir araya gelen Muhammed Emin Saraç, "Çocukluğumda bizim Kur'an okumamız yasaktı. Babam da dedem de bu yüzden hapse girmişti. O imtihanlardan geçtik. Şimdi ise Allah bizi aydınlığa çıkardı. Artık ülkemizde Kur'an-ı Kerim okuyan bir Cumhurbaşkanı var" demişti.

Emin Saraç'ın yoğun katılım gösterileceği düşünülen cenaze namazına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizden detaylarına ulaşabilirsiniz.