Emin Pazarcı, Hakan Atilla'nın dönüşünü değerlendirdi: Bir Can Dündar gibiler var bir de onun gibiler

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr Hakan Atilla'nın serbest kalarak Türkiye'ye dönmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Emin Pazarcı, "ABD'nin eylemlerine baktığımızda yaptığının eşkiyalıktan farksız olduğunu görüyoruz." dedi. Atilla'yı dik duruşundan dolayı tebrik ettiğini belirten Pazarcı, "ABD maalesef bu tür tavırlarına devam ediyor ama dünyadaki bu baskısı ve yönlendirme çabaları yavaş yavaş kırılıyor." ifadelerini kullandı.

"Hakan Atilla meselesine baktığımız zaman baştan aşağıya hukuksuzluk görüyoruz." diyen Pazarcı, “ABD İran'a birtakım ambargolar koyuyor. Amerika, 'BM kararı yok ama benim menfaatlerim bunu gerektiriyor.' diyor. Türkiye'nin veya başka ülkelerin de buna uymasını istiyorlar. Bir kere burada bir sakatlık var.” ifadelerini kullandı.

'Her eylemleri ayrı bir eşkiyalık'

“ABD'nin eylemlerine baktığımız zaman her birisinde ayrı eşkiyalık görüyoruz." ifadelerini kullanan Pazarcı, şöyle konuştu:

"ABD Türkiye'nin vatandaşını alıyor. Kendi koyduğu kurallara uymadığını öne sürerek yargılıyor ve ceza veriyor. Bunun adı bakıldığı zaman bir eşkiyalıktır. Bir de Can Dündar gibi sıkıldığı zaman Türkiye'den kaçan ve ülkemizi yabancılara şikayet eden tipler varken bunlara karşın Hakan Atilla gibi meşrebi farklı olanlar da var."

'ABD'nin dünya üzerindeki baskısı azalıyor'

ABD'nin dünya üzerindeki baskısının yavaş yavaş kırıldığına dikkat çeken Pazarcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Hakan Atilla'ya biliyorsunuz ABD'de çok baskı uygulandı. Atilla'yı uzlaşması için Türkiye aleyhinde konuşmaya davet ettiler. Hakan Atilla ise dik durdu. ABD aslında ona çok ciddi bir ceza veremedi. Oysa ki kendi koydukları kurallar ciddi cezalar öngörüyordu. Türkiye'de Atilla konusunda dik durdu. Kendisini tebrik ederek geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. ABD maalesef bu tür tavırlarına devam ediyor ama dünyadaki bu baskısı ve yönlendirme çabaları yavaş yavaş kırılıyor. S-400'lerle kırıldı. Bunun da ciddi yansımaları olacak."