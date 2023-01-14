Emin Çölaşan'dan yeni rezillik! Bu defa haddini fazlasıyla aştı

Seçimler yaklaştıkça, müzmin muhalif Emin Çölaşan da AK Parti düşmanlığında vites yükseltmeye başladı. Karadeniz'de doğalgaz bulunmasını "palavra" olarak nitelendiren Çölaşan, Sözcü gazetesindeki yazısında, milyonlarca insanın oy verdiği AK Parti'ye asılsız ithamlar yöneltti. Çölaşan, özetle şu herzeleri yumurtladı:

"(...) Şu yolsuzluklara bakınız, nasıl soyulduğumuzu iyi görmeye ve biraz olsun anlamaya çalışınız!

İstisnasız her alımda ve her ihalede sizi soyanları ve soyduranları artık görmek için biraz olsun çaba harcayınız.

Korkunç bir soygun ve vurgun döneminde elleriniz kelepçeli olarak nefes almaya çalışıyorsunuz.

“İyi ama bizi soyanlar hiç değilse Müslüman, öbürleri gelirse ne olacağı belli değil. Bunlar hiç değilse çalışıyor” demenin vakti çoktaan geçti, artık uyan sayın vatandaşım.

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Koskoca Türkiye'yi 20 yıldan bu yana belli taktiklerle, belli cingözlüklerle yönetmeye çalışıyorlar.

Devlet gücü, iktidar gücü, para gücü.

Devlet ve iktidar zaten ellerinde.

Buna, ele geçirdikleri ve kritik konularda özellikle kullandıkları yargıyı da eklemek gerek.

(...) Her gün gazetelerinde, ekranlarında ve internet sitelerinde bitmek tükenmek bilmeyen palavralara, propaganda nutuklarına esir oluyoruz.

Bir sürü palavra ile uyutuluyoruz.

İşte görün, Karadeniz'de bir trilyon dolarlık doğalgaz bulundu!

Bunlar olurken din ticareti-din sömürüsü olanca hızıyla sürüp gidiyor.

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Biz millet olarak geçmiş yıllarda her gelen iktidarın çeşitli hayallerine, baskılarına ve özellikle de yalanlarına alet edildik ama bunlar gibisi şimdiye kadar görülmemişti.

(...)

Sabah yatağınızdan kalkınca hayatınıza biraz olsun iyimser ve umutlu bakabiliyor musunuz?

Hayatınızı da bırakın bir yana, başlayan gününüz için bu duyguları kendi içinizde hissetmeniz mümkün oluyor mu?

Bu sorulara “Evet” dediyseniz siz her şeye layıksınız. Büyük ikramiyeyi kazandınız!

“Hayır” diyenler ise yalan söylemiş oldu!"