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Medya Emin Çölaşan'dan tarihi "Erdoğan" itirafı! Şok olacaksınız
Medya

Emin Çölaşan'dan tarihi "Erdoğan" itirafı! Şok olacaksınız

Yeniakit Publisher
2023-05-17 11:46:00 -
Emin Çölaşan'dan tarihi "Erdoğan" itirafı! Şok olacaksınız

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, 14 Mayıs seçimleri öncesi yaptığı tahmini ilk kez açıkladı.

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, 14 Mayıs seçimleri öncesi yaptığı tahmini ilk kez açıkladı. 

Kendisine "Seçimler nasıl neticelenir" sorusunu yönelten kişilere "İnşallah yanılırım ama bu işi Recep Tayyip ve partisi götürür" dediğini belirten Çölaşan, tarihi bir itirafta bulunduğu yazısında özetle şunları kaydetti:

"(…) Elbette saymadım ama seçim öncesinde belki binlerce kişiden aynı soruyu duydum:

“Siz gazetecisiniz, bilirsiniz. Ne olacak sonuç?”
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Tanımadığım kimselere hep aynı yanıtı veriyordum:

“Valla hiçbir şey belli değil ki, kimse bilmiyor. Biz de gazetedeki arkadaşlarla birbirimize aynı soruyu sorup duruyoruz. Ama bu kez durum biraz daha iyi gibi görünüyor. İyi olur inşallah, hepimizin dileği odur.”

Kimsenin morali bozulsun istemiyordum.

Şimdi itiraf ediyorum.

Yakın tanışlara ve konu açıldığında gazetedeki arkadaşlara belki yüzlerce kez aynı şeyi söylemek zorunda kaldım:

“Bu kadar iyimser olmayın. İnşallah yanılırım ama bu işi Recep Tayyip ve partisi götürür.”

Herkes tanıktır.

Şimdi görüyorum, yanılmamışım."

 

 

 

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Yorumlar

alper

fare ollalı bir av tutun dinsiz çölaşan

Millet

Imana gel söyle adam ol
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