Emin Çölaşan'dan "Şimdi PKK'yı savunma zamanı" yazısı

Daha önce, "Fethullah ekibinin, başka bir deyişle cemaatin terörle ilgisi olduğuna hiçbir zaman inanmadım" diye yazıp “Şimdi cemaati savunma zamanı” başlıkları atan Emin Çölaşan, bu kez de bir başka terör örgütü olan PKK'nın hâmiliğine soyundu. Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık koltuğunda oturduğu İBB'ye PKK yandaşlarının doldurulması üzerine İçişleri Bakanlığı'nın teftiş kararı almasını eleştiren Çölaşan, Sözcü'deki yazısında bakın neler saçmaladı:

"Sevgili okurlarım, Türkiye'de olanları hayretle, ibretle ve dehşetle izlemeyi sürdürüyoruz…

İktidarın amacı belli:

Toplumu her konuda sindirmek, korkutmak ve ses çıkaramaz duruma getirmek.

(...) Seçimler yaklaştıkça iktidarın içindeki kıpırtılar giderek artacak!

Tayyipgiller iktidarı bunun somut örneğini vermeye başladı…

Önce partinin genel başkanı Recep Bey, hemen ardından da İçişleri Bakanı Süleyman Bey konuştular.

Söyledikleri özetle şöyle:

Ekrem İmamoğlu İBB'ye teröristleri doldurmak üzere. İstanbul bunların eline bırakılamaz. Çok yakında teftişlere başlanacak.

Böyle durumlarda sonuç daha ilk dakikadan bellidir.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Mülkiye Müfettişlerine gerekli uyarılarda açıkça bulunulmasa bile onlara zaten ne yapılacağını iyi bilir:

“Her şeyi didik didik inceleyeceksiniz. İmamoğlu'nun görevden alınması doğrultusunda raporlar hazırlayacaksınız. İşe alınan terörle bağlantılı şahıslar varsa onları tek tek ortaya çıkaracaksınız.”

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En son yöntem işte bu!..

Peki isimler var mı?

Kimdir bu teröristler, ne yapmışlar, suçları nedir.

Açıklamalarda herhangi bir isim yok.

İçişleri Bakanı iki gün önce bu konuda açıklamada bulundu…

“Bunlar ya günün birinde terör eylemi yaparlarsa” diye endişe ediyormuş ve önlemini şimdiden almak gerekirmiş! (...)"