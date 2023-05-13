Emin Çölaşan’dan seçime saatler kala büyük sinsilik
Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kaldığı senaryo için, halka korku pompaladı.
Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kaldığı senaryo için, halka korku pompaladı.
“Seçim ilk turda sonuçlanmazsa, Türkiye bu gergin ortama daha fazla dayanabilir mi? Yanıtını hiç kimsenin bilemediği soru işte budur… Çünkü bazıları yaratılacak bu kargaşa ortamının memleketi silahlı çatışmalara, hata bir iç savaşa sürüklemesinin bile söz konusu olduğunu iddia ediyor" diyerek, sandığa gidecek vatandaşları etki altına almaya çalışan Çölaşan, yazısında şunları kaydetti:
"Hemen herkes, hatta aklı başında AKP'liler gibi, o iki haftadan ben de korkuyorum… Dilerim her şey ilk turda biter ve rayına oturur."