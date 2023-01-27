Emin Çölaşan'dan büyük skandal! Zoruna mı gitti koçum?

Dış politikanın "d"sinden anlamayan Emin Çölaşan, Türkiye'nin dünyayı kıskandıran diplomatik ilişkilerine burun kıvırdı.

Koskoca Venezuela'nın, "isminden başka hiçbir şeyi bilinmeyen bir ülke" olduğunu iddia ederek cehaletini gözler önüne seren Çölaşan, Türkiye'ye yapılan övgüler konusundaki hazımsızlığını da ortaya koydu.

Çölaşan, Sözcü gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Sevgili okurlarım, seçimler yaklaştıkça iktidarımız tarafından verilmekte olan ‘müjdeler' de hızla ortaya saçılıyor…

Ve elbette mutlu oluyoruz.

Son örneğe dün tanık olduk.

İktidar medyasında yer alan çok önemli bir habere göre meğer bizim Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve yanındaki heyet Venezuela gezisine çıkmış.

Dünyanın öbür ucu…

Heyetimiz orada Devlet Başkanı Maduro tarafından sarayında kabul edilmiş.

(...)

Venezuela zor durumda…

Parasının değeri neredeyse sıfırlandı. Enflasyon derseniz dünya rekorları kırıyor.

Halkı bitkin, yerlerde sürünüyor.

Anlaşıldığı kadarıyla Maduro artık Türkiye'ye, Tayyipgiller iktidarına bile bel bağlamış durumda.

İktidar yandaşı medyada yer alan haberlere göre heyetimizin kabulü sırasında bir konuşma yapmış, övgüler yağdırmış:

“Tanrı Türkiye ile Venezuela'yı korusun. Türkiye cumhurbaşkanını sevgiyle selamlıyorum. Erdoğan'ı ülkemizin büyük kardeşi olarak görüyoruz. Türk halkı iyi bilmeli ki biz Erdoğan'ı çok seviyoruz. Çünkü o iyiliksever ve koca yürekli bir lider…”

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‘Dünya lideri' dediğin işte böyle olmalı…

Dünyanın öbür ucundan, isminden başka hiçbir şeyini bilmediğimiz ülkelerden övgüler almalı!

Dünyaca ünlü Economist, Stern gibi dergilere kapak malzemesi olsa, hakaretlere uğrasa bile hiç umursamasın, aldırış etmesin…

Ve bütün dünya ülkelerine heyetler göndermeye devam etsin.

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Birkaç gün önce medyada yer alan bir haber daha vardı.

“Türk Parlamento heyeti Madagaskar'ı ziyaret edecek!”

Bizler Madagaskar'ın haritadaki yerini bilmiyor olabiliriz. (...)"