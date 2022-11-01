Emin Çölaşan'dan büyük skandal! Bu sıfattan, başka ne beklenir ki?

Türkiye'de bugüne kadar taş üstüne taş koymayan zihniyeti cansiperane savunan Emin Çölaşan, ülkemizin gururu Togg'u hedef alarak şaşırtmadı. Köşesinde, yerli ve milli üretim Togg'u eleştiri yağmuruna tutan Çölaşan, Togg fabrika açılışını takip edememiş olacak ki "Ne zaman üretileceği belli olmayan", "Şirket kurucuları kimler?", "Bayramı gölgelemek için yapılan bir organizasyon" gibi ifadelere yer verdi. Ayrıca Togg'dan bahsederken "Bir otomobil şirketinin töreni" diyerek yatırımı basitleştirmeye çalışan Çölaşan, Sözcü'de kaleme aldığı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Sevgili okurlarım, bir otomobil şirketinin töreni ne hikmetse tam da Cumhuriyet bayramına denk getirilmişti!

Ama ortada henüz üretim falan yoktu.

Ya ne vardı?

Erken doğum!

Nereden çıktığı, ne zaman üretildiği, kimin elinin değdiği belli olmayan birkaç otomobil.

O fabrikayı kimlerin kurduğu da pek bilinmiyor.

Cumhuriyet Bayramı'nı alaşağı etmek için görkemli bir tören düzenlenmiş, milletin kafası daha beter karışmıştı.

Togg bahanesiyle medyanın büyük bölümünü kullanıp milyonlarca insanımızla alay etmeye kalkıştılar, saygısızlık sergilediler."