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Medya Çölaşan, Erdoğan'ın "anırma" çağrısına içerlemiş
Medya

Çölaşan, Erdoğan'ın "anırma" çağrısına içerlemiş

İktidarları döneminde önemli icraatlar yaptıklarını, bunlardan bir tanesinin de paradan 6 sıfırın atılması olduğunu hatırlattığı konuşmasında sözü Emin Çölaşan'a getirip, isim vermeden Çölaşan'ın "Paradan 6 sıfır atılırsa Taksim'de eşşek gibi anırırım" dediğini belirten Tayyip Erdoğan "Hâlâ kendisinin anırmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Çölaşan, Sözcü'deki yazısında, Erdoğan'ın o çağrısına gönderme yapıp, cumhurbaşkanının “Türk Milletinin birliğini” temsil etmediğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 10:08:00 - 2022-01-26 10:11:53
Çölaşan, Erdoğan'ın "anırma" çağrısına içerlemiş

 

 

İktidarları döneminde önemli icraatlar yaptıklarını, bunlardan bir tanesinin de paradan 6 sıfırın atılması olduğunu hatırlattığı konuşmasında sözü Emin Çölaşan'a getirip, isim vermeden Çölaşan'ın "Paradan 6 sıfır atılırsa Taksim'de eşşek gibi anırırım" dediğini belirten Tayyip Erdoğan "Hâlâ kendisinin anırmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Çölaşan, Sözcü'deki yazısında, Erdoğan'ın o çağrısına gönderme yapıp, cumhurbaşkanının “Türk Milletinin birliğini” temsil etmediğini ileri sürdü. İşte hakaretsiz tek bir yazı yazmayan Çölaşan'ın, Erdoğan'a üslup dersi vermeye yeltendiği o yazısı:

"Sevgili okurlarım hepimiz artık yeterince biliyoruz…

Bu ülkede cumhurbaşkanlığı makamı önemlidir.

Ne yaparsa yapsın hakkında soruşturma açılamaz.

Dokunulmazlığı vardır.

O kadar ki, cumhurbaşkanını hakaretlerden korumak için Türk Ceza Kanununda özel bir madde bile vardır.

Bu yasal düzenleme çıkarıldığı zaman cumhurbaşkanı sadece “Devletin başı” idi.

Herhangi bir siyasi partinin başkanı falan değildi.

Anayasa madde 104:

“Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Milletinin BİRLİĞİNİ temsil eder.

Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir…”

Evet, bu hukuk düzeni getirildiğinde cumhurbaşkanları aynı zamanda parti genel başkanı değildi.

Şimdi bir yanda anayasamızda yer alan şu açık ve net hükümlere, diğer yanda ise günümüzde yaşanan olaylara bakınız.

Dünya liderimiz Recep Bey acaba bu yaptıklarıyla, karşıtları için söylemekten hiç çekinmediği ağır sözler ve hakaretlerle “Türk Milletinin birliğini” temsil ediyor mu?

Dillerini koparmak, onları anırmaya davet etmek, alay etmek, daha bunlar iyi günleriniz deyip muhalefete en ağır sözlerle saldırmak, tehdit etmek!"

 

 

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Yorumlar

celalilkaya

VAH EMIN ÇOLASAN VAH NE GUZELDI SIZE ESKI GUNLER ESIN BIYERLERDE SENI KOLLAR SEN BI YERDEN SALVOLAR VERIRDIN AYAR YAPARDIN DIZGINLER ELINIZDEN GITDI BU ÇIRPINIŞLAR O YUZDEN EMIN ANIRIRIM DEDIYSEN ANIRACAKSIN HEMDE EŞŞEKLER GIBI SOZUNU TUT KENDIN NE SOZ VERMIŞSEN ONU BEKLIYOR BU HALK SENIN HANGI H.... OLDUGUNU TANISIN BU MILLET HATDA ESIN DE HANGI MAHLUKLA EVLI OLDUGUNU BILSIN
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Myavuz

Ula Emin hem liradan 6 sıfırı atarsa eşek gibi ayırırım diyorsun hem de bu sözünün gereğine cagrilinca feryadı basıyorsun. Biraz tutarlı ol. Cumhurbaşkanı milletin %52 Oyunu aldı. Şu anda seçim olsa yine bu oyu alır. Hazım sıkıntısı çekiyorsanız maden suyu iç.
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