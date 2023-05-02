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Medya Emin Çölaşan çok fena tutuştu! Zavallının şu haline bakın
Medya

Emin Çölaşan çok fena tutuştu! Zavallının şu haline bakın

Yeniakit Publisher
2023-05-02 11:59:00 -
Emin Çölaşan çok fena tutuştu! Zavallının şu haline bakın

Geçmiş seçimlerde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ezici bir çoğunlukla AK Parti ve Tayyip Erdoğan'a oy vermiş olması, Emin Çölaşan'ı "yeni arayışlara" itti. Bu seçimden de ümitli olmadığı, kurduğu her cümleye yansıyan Çölaşan, Sözcü gazetesindeki yazısında, muhalefetin yaşayacağı muhtemel mağlubiyet için şimdiden bahane aramaya girişti.

Geçmiş seçimlerde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ezici bir çoğunlukla AK Parti ve Tayyip Erdoğan'a oy vermiş olması, Emin Çölaşan'ı "yeni arayışlara" itti.

Bu seçimden de ümitli olmadığı, kurduğu her cümleye yansıyan Çölaşan, Sözcü gazetesindeki yazısında, muhalefetin yaşayacağı muhtemel mağlubiyet için şimdiden bahane aramaya girişti. 

Çölaşan, özetle şunları kaydetti:

"Sevgili okurlarım, hepimizin aklı 14 Mayıs günü sandıktan çıkacak oyların dağılımında.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Merakla bekliyoruz ama hepimiz Türkiye'de çıkacak sonuçları bekliyoruz…

Ama bunun bir de yurt dışı oyları var ki gerçekten çok önemli.

Oralardan gelecek oylar seçim sonuçlarını değiştiriyor.

Yurt dışı oyların miktarı öyle küçümsenecek, hafife alınacak gibi değil.

YSK verilerine göre Türkiye dışında oy verme niteliğine sahip olan kayıtlı seçmen sayısı 3 milyon 416 bin.

En çok seçmen Almanya'da.

1 milyon 501 kişi.

Almanya'yı 391 bin seçmenle Fransa izliyor.

En az seçmen Brezilya'da…581 kişi.

★★★

Seçim sandıkları 73 ülkede kurulacak…

Gümrüklerde 4.671 sandık oluşacak.

Yurt dışında yaşayan seçmenlerin çoğu, oyunu konsolosluk binalarında kullanacak. Binalar yetmediğinden bu amaçla yeni yerler kiralanıyor.

Ambarlar, salonlar torbalarla dolduruluyor.

Mühürlü oy torbaları buralarda istif edilecek ve 14 Mayısa kadar kiralanan uçaklarla Türkiye'ye getirilecek.

★★★

Bu durumda akla ister istemez bazı sorular geliyor.

Yurt dışı seçiminde trafolara acaba yine kediler girer mi!

Geçen yıllarda yapılan seçimleri anımsayın…

Pek çok seçim sandığı elektrikler kesilince karanlıkta kalmış, oy torbaları sorumsuz kişiler tarafından başka yerlere götürülüp sayılara eklenmişti.

Sayımlar (!) başka yerlerde (!) yapılmış ve sahte oylar sonuca eklenmişti. (...)"

 

 

 

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Yorumlar

tansel colasan in add si ADD-PKK, chp si CHPKK OLDU:)

.......

ulan sen ve add ci karinda azicik mertlik durustluk versa CHP NIN ATATURKLE VE MILLILIKLE ILGISI KALMADIGINI, RTE NIN ATATURKUN MISYONUNA SAHIP CIKTIGINI GAYALLERINI GERCEKLESTIRDIGINI ITIRAF EDERSINIZ.... giderayak kendinize bu iyiligi yapin!

.......
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