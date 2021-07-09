Emin Çölaşan böyle yan yana getirdi! Akşener istediği kadar inkar etsin; İYİ Parti HDP'siz olmaz!

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1 Kasım 2015 seçimleri öncesi HDP'ye oy isteyen ve FETÖ operasyonları sırasında ise "Şimdi cemaati savunma zamanı" çağrısında bulunan Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan "Yersiz ve gereksiz bir açıklama" başlıklı yazısında, İYİ Parti ile HDP'yi yan yana getirdi ve "CHP'ye oy vermeleri beklenir" ifadeleriyle emrivaki yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nu eleştirirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yere göğe sığdıramadı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e akıl veren Emin Çölaşan, ortaklığı ne kadar inkar etse de İYİ Parti'nin HDP'siz olamayacağını gözler önüne serdi.

"Yeri ve zamanı mı şimdi" tepkisi

Çölaşan, yazısında CHP'li Kuşoğlu'nun açıklamasını eleştirerek, "Bülent Kuşoğlu isimli CHP milletvekili durup dururken, yeri ve zamanı henüz gelmemişken tuhaf bir açıklama yaptı" ifadesinde bulundu.

"Herkes her konuda isteği gibi konuşma hakkına sahiptir. Ancak bu ortamda bu sözlerin hiç gereği yoktu." diye yazan Çölaşan, "CHP'nin adayı olacaksa bunu böyle dolaylı yollardan değil, Kılıçdaroğlu'nun ağzından duymak herkesin hakkıdır." dedi.

Akşener'e akıl verdi: Oyunbozanlık yapmaz, ittifakın kararına uyar

İYİ Parti'den henüz açıklama yapılmadan İYİ Parti'ye yön tayin etmeye çalışan Çölaşan, Meral Akşener'e akıl vererek "İYİ Parti acaba ne yapar?.. Bunları konuşup tartışmanın zamanı henüz gelmedi. Ama sanırım İYİ Parti oyun bozanlık etmez, bu konuda Millet İttifakı tarafından verilecek karara uygun davranır… Öteki irili ufaklı partilerin çoğu da öyle." ifadelerini kullandı.

HDP ile İYİ Parti'yi yan yana getirdi: CHP adayına oy vermesi beklenir

HDP ve İYİ Parti'yi yan yana getiren Emin Çölaşan, "Geriye kalıyor yaklaşık yüzde 10 oya sahip olan HDP… Bu miktar çok önemli. Cumhurbaşkanlığı seçimini doğrudan etkiler. Başka bir deyişle, bu günkü siyasal ortama baktığınızda gerek İYİ Parti ve gerekse HDP seçmeni tarafından verilecek oylar çok önemli olacak. Yani bu iki partinin seçmen kitlesinin büyük ölçüde CHP adayına oy vermesi beklenir." sözleriyle oldu-bittiye getirdi.

"Kemal Bey o makamı çoktan hak etti" ifadesiyle yönlendirdi

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun er veya geç, günün birinde aday olacağını tahmin ediyordum." diyen Çölaşan, Kılıçdaroğlu'na adeta 'yalakalık' yaptı ve "Kemal Bey o makamı çoktan hak etmiştir… Makamını doldurur." ifadeleriyle İYİ Parti ile HDP'ye işarette bulundu.