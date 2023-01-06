Emin Çölaşan adeta kudurdu! Resmen rüyalarına giriyor

"Son tüketim tarihi geçmiş" yazarlardan Emin Çölaşan, milyonlarca kişinin oy verdiği AK Parti ile ilgili yine kin kokan bir yazıya imza attı. Seçimler yaklaşırken, AK Parti'nin yükselen ivmesinin kendisini kudurttuğu her halinden belli olan Çölaşan, Sözcü'deki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Sevgili okurlarım, başımızda 20 yılını dolduran, son tüketim tarihi geçmiş olan acayip bir iktidar var ve onunla birlikte yaşamak zorunda kalıyoruz.

Onun emirleri, talimatları ve uyguladığı baskıcı yöntemlerin ağırlığı altında ezilerek…

Dünkü yazımda da vurgulamıştım, bir kez daha yazayım.

Zira çok önemlidir.

Bunlar iktidar olduğunda doğan çocuklar şimdi 20 yaşında.

Küçüklükten beri karşılarında hep aynı suratı görmek zorunda bırakıldılar.

Ama bence daha da önemlisi var.

Bu iktidar iş başına geldiğinde 18 yaşında olan gençler vardı.

Onlar şimdi 38 yaşı geçen kocaman insanlar oldu…

Ve onların da bütün ‘bilinçli ya da bilinçsiz' yaşamı bunların gölgesinde geçti.

Gazeteleri açtılar, karşılarında hep ‘O' var.

Televizyona baktılar karşılarında yine aynı şahıs.

İnternet derseniz öyle, değişen bir şey yok.

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Belki bazı gençler zannetti ki Türkiye Cumhuriyeti sadece onun tarafından yönetilmekte. Türkiye'de her olumlu şey o şahıs sayesinde olmakta!

Oysa hiç ilgisi yok.

Bu millet bu günlere gelene kadar neler gördü, neler çekti, neler yaşadı.

Sıfırdan yeni bir Türkiye Cumhuriyeti kurulalı aradan tam 100 yıl geçmek üzere.

“Efendim biz şimdi uygar bir ülke kurmuş durumdayız ama bazıları bunun değerini bilmek ve görmek istemiyor!”

Kimse kanmasın bu palavralara!..

O ‘uygar' ülkenin milyonlarca insanı işsiz, aç ve açıkta.

Şu son 20 yılda yapılan yolsuzluklar olmasaydı, memleketin öz kaynakları eşe dosta ve yandaşlara peşkeş çekilmeseydi, özellikle genç kuşaklar iyi bilsin ki bugünkünün üzerine yeni ve çok daha varlıklı bir Türkiye kurulmuş olurdu. (...)"