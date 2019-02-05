İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'nin transfer ettiği Arjantinli santrafor Emiliano Sala'nın bulunduğu uçaktan bir süredir haber alınamıyor. Premier Lig'de zor günler geçiren Cardiff City, 28 yaşındaki Sala'yı 19 Ocak'ta kulüp rekoru olan 15 milyon sterlin bonservis karşılığında Nantes'tan transfer etmişti. Peki, Emiliano Sala kimdir? Emiliano Sala kaç yaşında? Emiliano Sala nereli?

Emiliano Sala kimdir kaç yaşında?

Tam adı Emiliano Raul Sala olan futbolcu, 31 Ekim 1990 tarihinde Güney Amerika ülkesi Arjantin'de dünyaya geldi. Forvet pozisyonunda görev yapan futbolcu, profesyonel kariyerine 2012 yılında Bordeaux kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Orléans, Niort, Caen ve Nantes kulüplerinde oynadı.

Arjantinli forvet Emiliano Sala geçtiğimiz günlerde Cardiff City Kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı. Transferin, kulübün bonservis rekoru kırılarak gerçekleştirildiği açıklandı. İngiltere basınında, Cardiff City'nin Sala'nın transferi için 15 milyon sterlin ödeyeceği öne sürüldü.

Sala, Bu sezon Nantes formasıyla 21 resmi maça çıkan Sala, 13 gol atmıştı.