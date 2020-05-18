Emet’te motosiklet denetimleri
Kütahya’nın Emet ilçesinde yapılan denetimlerde 15 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden 3 bin 774 lira ceza uygulandı.
Kütahya’nın Emet ilçesinde yapılan denetimlerde 15 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden 3 bin 774 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece 21.00 ile 00.00 saatleri arasında motosiklet sürücülerine yönelik ilçe genelinde 6 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirdi.
Denetimlerde 15 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden toplam 3 bin 774 lira ceza yazıldı. Uygulamaların ilçede aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.