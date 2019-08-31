Emet’te Halı Saha Turnuvası Kütahya’nın Emet ilçesinde 3 Eylül Gazi Emet’in kurtuluşu ve Bor Termal Kültür ve Turizm Festivali kapsamında düzenlenen Halı Saha Turnuvası’nda şampiyon takıma ödülleri protokol tarafından verildi.

Kütahya’nın Emet ilçesinde 3 Eylül Gazi Emet’in kurtuluşu ve Bor Termal Kültür ve Turizm Festivali kapsamında düzenlenen Halı Saha Turnuvası’nda şampiyon takıma ödülleri protokol tarafından verildi.

3 Eylül Gazi Emet’in kutuluşu kapsamında düzenlenen turnuvada şampiyon olan Dere Mahallesi takımına şampiyonluk kupasını Emet Kaymakamı Hasan Çiçek verirken, ikinci olan Hamam Mahallesi takımına ödülünü Belediye Başkanı Hüseyin Doğan verdi.

Karşılaşma sonunda hakemlere ve turnuvada gol kralı olan oyuncuya ve 3 . olan takıma ödülleri protokol tarafından verildi.

Bor Termal Kültür ve Turizm Festivali etkinliklerinin bir hafta boyunca devam edeceği bildirildi.

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