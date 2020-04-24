Emet’te gıda satan esnaflara denetim

Kütahya’nın Emet ilçesinde Belediye Zabıta ekipleri tarafından gıda satan esnaflar aralıksız olarak denetleniyor.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’ın talimatı üzerine Zabıta ekipleri, marketlerde, bakkallarda ve manavlarda etiketleri inceliyor. Ayrıca marketlerde ’Yerli malı’ etiketinin olup olmadığını da kontrol eden ekipler, kilo bazında fiyatı olan ürünlerin gramaj olarak etiketlere doğru olarak yansıtılıp yansıtılmadığını da denetliyor.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ’alışılmadık, görülmedik şekilde ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin. Fiyatlarda ciddi oynamalar varsa, hatta stoklar varsa, bunların stoklarını basmak ve milletimizin haklarını korumak devlet olarak görevimizdir’ ifadelerinin ardından biz de bunu bir emir addedip Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekiplerini ilçemiz genelindeki market, bakkal ve ilçe pazarımızı denetlemek üzere görevlendirdik’’ ifadelerini kullandı.