0553 313 94 23

Emet’te AK Partili gençler yemekte buluştu

Emet AK Parti İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği yemekte bir araya gelen AK Partili gençler, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:17
Emet’te AK Partili gençler yemekte buluştu

Emet AK Parti İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği yemekte bir araya gelen AK Partili gençler, birlik ve beraberlik mesajı verdi.


Emet Termal Otel’de düzenlenen yemekte konuşan AK Parti Belediye Başkan adayı Hüseyin Doğan, ’’Bugün birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek, aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla kaynaşmak ve tanışmak için buradayız. Sizler siyasete genç yaşta atılarak ülke hizmeti için koşturuyorsunuz. Bu ülkeye hizmet ibadetlerin en büyüğüdür. Bu hizmet yolunda asla durmak ve yorulmak olmamalı. Dün nasıl bu uğurda koşturuyorsak, bugün de aynı tempoda koşturmalıyız. 31 Mart ülkemizin geleceği için çok önemlidir. Bu bilinçle çalışmaya devam edeceğiz ve inşallah büyük bir zaferle seçimlerden çıkacağız’’ dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:17
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Tırnakçılık’ yöntemi ile iş yerlerini soyan 2 kişi yakalandı
    1. ‘Tırnakçılık’ yöntemi ile iş yerlerini..
    2. Teknik arıza, metro seferlerini aksattı
    3. Futbolcuları jiletleyen futbolcu..
    4. İBB’li Tekvandocular Amerika Açık’a..
    5. Van’da uyuşturucu operasyonu
    6. GAP Şelalesi'ne girip, çevredeki..
    7. KIA Sportage yenilendi ve iddialı..
    8. Meme kanseri artık tedavi edilebilir
    9. Tek katlı evler karda kayboldu
    10. Doğubayazıt’ta Ekrem Çelebi’ye yoğun..
    11. Başkan adayı Köse, Mamak projelerini..
    12. Kıvrak: “Baharla birlikte özellikle..
    13. Ahlat’ta kar tatili
    14. Ağrı İYİ Parti’de istifa
    15. Bingöl’de öğrenci servisi devrildi: 5..
    16. Başkan Saygılı’dan gençlere "Kızılay’a..
    17. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu iki gününü..
    18. Akasya 5’inci yaşına Kar Festivali ile..
    19. Meksika’da bir günde iki katliam: 7..
    20. Irak Meclisinde ABD askerlerinin..
    21. Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü..
    22. Kütahyalılar, birlik ve beraberlik..
    23. Arnavutköy’deki çatışmada silah..
    24. TİKA’dan Nijer’e sağlık desteği
    25. Keçikom Mahallesi Camisine Kavuşuyor
    26. Yabancıya satışta zorunluluk başladı
    27. Emet’te AK Partili gençler yemekte..
    28. Vali Su, Deprem Haftasında AFAD Müdürü..
    29. Kaymakam Uzan’ın eşinden mağdur..
    30. Cumhur İttifakı Mamak’ta konser verdi
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    60'tan fazla HGK teslim edildi! TSK'ya güç katacak
    60'tan fazla HGK teslim edildi! TSK'ya güç katacak