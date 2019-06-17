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Emet Belediyesi’nden çevre düzenleme çalışmaları

Kütahya’nın Emet Belediyesi ilçenin muhtelif yerlerinde yaptığı çalışmalar ile bu sene yazı daha yeşil karşılamaya hazırlanıyor.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:49
Emet Belediyesi’nden çevre düzenleme çalışmaları

Kütahya’nın Emet Belediyesi ilçenin muhtelif yerlerinde yaptığı çalışmalar ile bu sene yazı daha yeşil karşılamaya hazırlanıyor.


Peyzaj çalışmaları kapsamında belediye ekiplerince bir taraftan mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirirken bir taraftan ağaç dikme çalışmaları sürdürülüyor.


Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Emet belediyesinegönderilen ıhlamur ağaçlarının Termalkent mevkiinde bulunan belediye park ve spor yaşam alanlarına uzanan yol boyunca dikimleri gerçekleştirildi. Yine Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen çınar ağaçları oyun parklarına dikilerek, çocukların gelecek yıllarda çınar gölgesinde oyun oynamalarının gerçekleşmesi hedefleniyor. Refüjlerde ise büyük şehir belediyesinden temin edilen kurtbağrı bitkileri dikimleri gerçekleştiriliyor.


Hedeflerinin her daim yeşil ve temiz bir şehir oluşturmak ve korumak olduğunu belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ”Bursa Büyükşehir belediyesinden gelen peyzaj mimarlarımızla şehrimizde dolaşarak hangi alanlarda ne tür çalışmalar yapılabilineceğini değerlendirmiştik. Ayırca önümüzdeki haftada bilindiği üzere peyzaj imar ve şehircilik mimarlarımız gelerek, ilçemize keşfederek geleceğe hazırlama çalışmalarını sürdürecek. Bu kapsamında büyük şehir belediyemizden temin edilen ıhlamur ve çınar ağaçlarımızın dikimlerini yapıyoruz. Amacımız şehrimizdeki oyun parklarımızda da çınar ağaçları dikerek, çınar ağaçları gölgesinde çocuklarımızın oynamasını, halkımızın yeşilin huzuru ve gölgesinde parklarımızdan yararlanması temin etmek. Refüjlerde ise süs bitkisi ve çalı türü çalışmalar yürütülüyor. Parklarda, ana arterler ve caddeler boyunca yan bantlara, yeşil alanlara, yamaçlara, kavşak ve göbeklere, refüjlere, çeşitli cins ve türlerdeki muhtelif türlerde ağaç ve çalı gurubu diken ekiplerimizle daha yeşil bir Emet için çalışmaya devam edeceğiz. “dedi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:49
  1. doğa

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