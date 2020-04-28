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Spor

Emenike: Umarım ileride Fenerbahçe'ye teknik direktör olurum

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Emmanuel Emenike gündeme dair önemli demeçlerde bulundu.

2020-04-28 23:44:00 -
Emenike: Umarım ileride Fenerbahçe'ye teknik direktör olurum

Emenike'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

Virüsten korkmuyorum. Ailem iyi. Etrafımda kimsede virüs yok, sadece ailem var zaten, başka kimse yok.

''Nijerya'da hava 35 derece''

Virüs sıcakla gidecek diyorlardı. Nijerya'da hava 35 derece. Herkes virüsle ilgili bir şeyler söylüyor, kimse gerçeği bilmiyor.

Gelecek sezon bir takıma gidecek miyim, ne olacağını göreceğiz, işlerin nasıl gideceğini göreceğiz. Fenerbahçe'yi seviyorum, Fenerbahçe her zaman benim evim.

Bir şeyler için uğraşıyorum. Webo ile görüşüyorum, çok iyi biri. Onunla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Türkiye'ye Yobo ile gelmeye hazırlanıyordum ama bu çılgınlık başladı.

Umarım Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olurum gelecekte. Fenerbahçe'de sorumlu ben olsam, şu anda göreve kendimi getirirdim. İnşallah ileride olacağım.

Bu virüsün kolay kolay gideceğini sanmıyorum, şüpheliyim. Umarım en az kayıpla atlatılır.

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