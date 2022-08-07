Emel Sayın'ın acı günü
Şarkıcı Emel Sayın'ın uzun süredir kanser tedavisi gören kız kardeşi Fatma Tektaş hayatını kaybetti.
Şarkıcı Emel Sayın, kardeşi Fatma Tektaş'ın hayatını kaybetmesiyle adeta yıkıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Sayın, kardeşiyle çekildiği karenin altına "Canımın içi, bir tanecik kardeşim benim. Ne desem yetmiyor. Nurlar içinde huzurla uyu İnşaAllah. Allah rahmet eylesin" notunu düştü.
Bir süredir kanser tedavisi gören kardeşinin kaybıyla yıkılan Emel Sayın, 3 yıl önce de diğer kız kardeşi Şenel Sayın'ı kanser nedeniyle kaybetmişti.