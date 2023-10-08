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Sosyal Medya Emeksiz para peşinde koşanlar dikkat! Uzmanlardan borsa tuzağı uyarısı
Sosyal Medya

Emeksiz para peşinde koşanlar dikkat! Uzmanlardan borsa tuzağı uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-10-08 23:53:00 - 2023-10-09 00:13:47
Emeksiz para peşinde koşanlar dikkat! Uzmanlardan borsa tuzağı uyarısı

Borsa hisseleriyle emeksiz para peşinde koşanlara uzmanlardan "tuzak" uyarısı geldi.

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 8 milyona yaklaşırken; borsa uzmanları, özellikle sosyal medyada 'uzman' kisvesiyle hisse öneren hesaplara karşı uyarıyor.

"Yatırım tavsiyesi değildir" bahanesi altında, hisse önerisi veren manipülatörler için harekete geçildi. Tespit edilen sosyal medya hesapları kapatılacak. Elde edilen kazanç cezasız kalmayacak.

Son dönemde borsaya artan talep özellikle sosyal medyada hisse tavsiyesinde bulunan manipülatörlerin iştahını kabartıyor. Yaklaşık 8 milyon yatırımcıyı uyaran uzmanlar, manipülatörler için yeni düzenlemenin de yolda olduğunu belirtiyor.

Hiçbir uzmanlığı olmadığı halde, zenginlik vaadederek hisseler hakkında yanlış yönlendirme yapan sosyal medya hesapları incelemeye alındı.

'Kimse bunu yapmaz'

Atv Haber'e konuşan A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner, "Herkes bu işin içinde. Herkesin bu ilgilisine de nasıl kendi lehime çeviririm diye düşünen maalesef birileri çıktı. Her ne kadar 'yatırım tavsiyesi değildir' diyerek üst başlık koysalar da sürekli al-sat şeklinde tavsiyede bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.
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Avukat Şükrü Sarıdere de yaptığı açıklamada "Kimse kimseye oturduğu yerden sosyal medya üzerinden 2 lirasını 200 lira yapmaz. Bunların tamamı düzmecedir, tamamı oyundur" diye konuştu.

Kaynak: ATV Haber

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