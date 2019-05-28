Emekliye zam son dakika emekli 3 ayda 2000 TL maaş alacak

Emekliler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı öncesinde çifte bayram edecek. Ramazan Bayramı ikramiyelerini 31 Mayıs’ta alacak alan emekliler Ağustos da emekliler Kurban Bayram ikramiyesini alacak. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos’ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos’ta ödenmesi bekleniyor. Böylece 3 ay içinde 2000 lira yatmış olacak. Emekli maaşları ne kadar? Emekli maaşları ne kadar zam yapılacak? Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek 2019, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2019, emekli bayram ikramiyesi ne kadar alacak? Emeklilerin beklediği bayram ikramiyesi ödeme müjdesini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk verdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Ramazan bayram ikramiyesinin 31 Mayıs Cuma günü ödeneceğini açıkladı. Milyonlarca emekli sadece Ramazan Bayram ikramiyesini almayacak 11-14 Ağustos’ta kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesinde de ikramiyeler ödenecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un verdiği bilgiye göre; emeklilerin hesabına 1000 lira tutarındaki ödemeler SSK, Bağkur ve memur dahil 12 milyon emekliye aynı gün yatacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak. Geçen yıl 7 ve 8 Haziran olmak üzere 2 günde ödeme yapılmıştı. Bakan Selçuk, ödenecek ikramiye miktarının 10.7 milyar lira olduğunu belirtti.

31 Mayıs’a kadar emekli olanlar da ikramiye alacak

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabilecek. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2019’da 2 bin lirayı cebine koymuş olacak. Henüz aylık almaya başlamayan fakat SGK’ya dilekçesini 31 Mayıs itibarıyla, vermiş olanlar da ikramiye alabilecek.

Emekliye 3 ay içinde 2000 lira yatmış olacak

Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos’ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos’ta ödenmesi bekleniyor. Böylece 3 ay içinde 2000 lira yatmış olacak. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019’u 1000 lira ikramiye ile kapatacak.

Kim ne kadar ikramiye alacak?

Vefat eden sigortalılardan dolayı aylık almakta olan hak sahiplerinin (dul, yetim) bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılıyor. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa maaş ödeniyorsa; 1000 TL tutarındaki ikramiye hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor.

Vefat eden emeklilin eşine 1000 TL ödenecek

Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılacak. Örneğin; emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekliye, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden 1000 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenecek. İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenecek. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranının yüzde 25 olması nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, 1000 TL’nin yüzde 25’i yani 250 TL ikramiye ödenir.

Memur emeklisi maaşlarını ne zaman alacak?

SSK ve Bağkur emeklileri her ayın 17-28’i arasında maaşını çektiği için erken ödeme ayarlamasına gerek kalmadı. Ancak memur emeklileri her ayın 1’i ile 5’i arasında maaş alıyor. Bu yıl da bu tarih bayrama denk geldi. Bakan Selçuk, 4 ve 5 Haziran’a denk gelen aylık ödemelerinin 3 Haziran Pazartesi günü yapılacağını belirtti.