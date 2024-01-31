Emekliye yeni zam!

SSK Bağkur emekli maaşı zammı yüzde 49,25’e yükseltilerek memur ve memur emeklisi maaşları ile eşitlendi. En düşük emekli maaşı da 10 bin lira oldu. Karar Meclis’ten geçerek Cumhurbaşkanlığı’na sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasından geçecek düzenleme sonrasında kararın Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Ardından 1 hafta içinde ise Bağ-kur SSK emekli maaşı zam farkı hesaplara aktarılacak.

EMEKLİYE EK ZAMDA 10 MART ÖNE ÇIKTI

Ancak emeklilerin ek zamları hesaplarına yatmadan yeni bir zam iddiası ortaya atıldı. Kulislerde seçime kısa bir süre kala özellikle 10 Mart sonrasında emekli maaşına seyyanen zam yapılacağı konuşuluyor.

Rakamın ise 4 bin lira seviyesinde olabileceği ifade ediliyor. 4 bin liralık bu zammın ise 700 milyar TL'lik özel seçim bütçesinden karşılanacağı kulislere yansıyan iddialar arasında.

FATİH PORTAKAL: MART AYINDA BELKİ ZAM YAPILABİLİR

Gazeteci Fatih Portakal konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Mart ayında belki zam yapılabilir. Bir kez daha yineleyeyim. Ama tabi o zaman asgari ücret ne olacak, memur maaşı, memur emekli maaşı ne olacak? Belki bir düzeltme olur. Anketlerle ilgili bir olay bu” dedi.

ÜÇ ADIMLI ÇALIŞMA

İstanbul Üniversitesi Öğr. Gör. Prof. Dr. Sefer Şener ise erken emeklilik için iki çalışma yapılacağını ve üçüncü adımın emekliye ek zam konusu olacağını belirtti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Bundan sonraki süreçte emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine yani 17 bin liraya yükseltilmesi ya da en az 14-15 bin liralık taban maaş olması yönünde konuşmalar yapılıyor” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Sefer Şener şunları dile getirdi:

“ARALIK AYINA KADAR HEPSİ FAALİYETE GEÇECEK”

“Bu yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘emekliler yılı’ ilan etti. Doğal olarak böyle beklentiler içerisine giriliyor. Bu, hükümetin çalıştığı konulardan sadece bir tanesi.

Biz bu yıl içinde hem Bağ-Kur’luların prim günlerinde düzenlemeyi hem ev kadınlarına yönelik 3’te 1 prim desteğinin sağlanması düzenlemesini göreceğiz.

Bir taraftan da gündemde en düşük emekli maaşının asgari ücrete yaklaştırılması ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Yüksek ihtimalle bunların hepsi Aralık ayına kadar faaliyete geçmiş olacak. Bu konu tamamiyle masada, tamamen bütçe imkanları ile alakalı.”