Emekliye temmuzda zam olacak mı? Emekli memur temmuz 2022 zammı son dakika:
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini bildirmişti.Hükümetin 2022 yılı memur ve emekli zamlarına ilişkin ödemeleri alan vatandalar temiz ayında maaşlara yeni zam olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Temmuz emekli, memur zammına ilişkin son dakika müjdesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi.
Kamu çalışanlarını ilgilendiren 3600 Ek Gösterge sorununa ilişkin olarak çalışmalar başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu çalışanlarının beklentilerini karşılayacak düzenlemeyi ortaya koyacaklarını söyledi. Bakan Bilgin yılın ilk altı ayı için yüzde 31 zam verdiklerini hatırlatarak, "Temmuz'da da düzenlemeler yapacağız, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünün gereğini yapacağız, kimsenin endişesi olmasın." ifadelerini kullandı.
Emekliye temmuzda zam olacak mı?
Temmuz zammına ilişkin de konuşan Bakan Vedat Bilgin, şunları söyledi: "Emeklilerimizin 1500 lira olan maaşını artırarak tedbirler almaya devam ediyoruz. 6 aylık yüzde 31 zam yaptık. Temmuz'da da düzenlemeler yapacağız, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünün gereğini yapacağız, kimsenin endişesi olmasın. Türkiye kendi coğrafyasının en ileri olan ülkesidir. Toplumsal ve ekonomik gelişmeleriyle önemli bir ülkedir. Uluslararası sistem tarafından kabul edilmeyen Akdeniz'den Karadeniz'e birçok sorunla yüz yüzeyiz. Bugün kamu çalışanlarımızın 3600 ek gösterge ile adil bir şekilde onların beklentilerini yapacak kararlılıktayız.
Sayın Cumhurbaşkanımız bunu bu sene içerisinde çözeceğimizi söyledi. Bu komisyonda meseleler ele alınacak, talepler dile getirilecek. Komisyon kararını toplantılar neticesinde verecek. Bunun adil bir çözüm olacağına dair şimdiden kanaatimi belirtmek isterim. Kamu ve sosyal tarafları var. 3600'ün gerçekleşmesi konusunda ortak iradeyi paylaşan Memur-Sen'in söyleyecekleri vardır."
2022 yılı memur ve emekli maaş tablosu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Bununla beraber milyonların beklediği emekli ve memur maaş zammı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,48, memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı da yüzde 27,48 düzeyinde gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni memur zammının yüzde 30,5'e çıkarıldığını ve en düşük emekli maaşının ise 2.500 TL olarak belirlendiğini açıkladı.
Memur maaşları 2022
UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022
Vali 22412 - 29247
Genel müdür (1/4) - 16177 - 21111
Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 8526 - 11126
Memur (Lisans - 9/1) - 5277 - 6887
Öğretmen (1/4) - 6587 - 8596
Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 14826 - 19348
Başkomiser (3/1) - 8522 - 11121
Polis memuru (8/1) - 7465 - 9741
Uzman doktor (1/4) - 10126 - 13214
Hemşire (Lisans - 5/1) - 6391- 8340
NOT: Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.
Yeni emekli memur maaşı ne kadar?
UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022
Müsteşar (1/1) - 11806 - 15406
Genel müdür (1/1) - 10435 - 13617
Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 4004 - 5225
Memur (Lisans - 1/4) - 3918 - 5112
Öğretmen (1/4) - 4029 - 5257
Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 6840 - 8926
Başkomiser (1/4) - 4167 - 5437
Polis memuru (8/1) - 4167 - 5437
Hemşire (Lisans - 1/4) - 3916 - 5110
Mühendis (1/4) - 4913 - 6411
Teknisyen (Lise -1/4) - 3419 - 4461
Profesör (1/4) - 9346 - 12191
İmam Hatip - 4029 - 5257
Avukat (1/4) - 4029 - 5257
En düşük memur emekli aylığı - 3276 - 4275
Mühendis (1/4) - 8703 - 11357
Teknisyen (Lise - 11/1) - 5491 - 7165
Araştırma görevlisi (7/1) - 8265 - 10785
Vaiz (1/4) - 6844 - 8931
Avukat (1/4) 8311 - 10845
En düşük memur maaşı - 4880 - 6368
En düşük SGK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar?
TEMMUZ 2021 - OCAK 2022
SSK (2000 ÖNCESİ) - 2624 - 3293
SSK (2000 SONRASI) - 1627 - 2041
BAĞ-KUR (ESNAF) - 1912 - 2399
BAĞ-KUR (TARIM) - 1802 - 2262
Ek ödemeli yeni maaş tablosu
Emekli Sandığı - 3.275,90 - 4.175,79
SSK (2000 öncesi) - 2.624,24 - 3.292,63
SSK (2000 sonrası) - 1.626,75 - 2.041,25 + 458,75
Bağ-Kur esnaf - 2.350,11 - 2.948,68
Bağ-Kur tarım - 1.867,51 - 2.343,16 + 156,84