Emekliye temmuzda zam olacak mı? Emekli memur temmuz 2022 zammı son dakika:

Kamu çalışanlarını ilgilendiren 3600 Ek Gösterge sorununa ilişkin olarak çalışmalar başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu çalışanlarının beklentilerini karşılayacak düzenlemeyi ortaya koyacaklarını söyledi. Bakan Bilgin yılın ilk altı ayı için yüzde 31 zam verdiklerini hatırlatarak, "Temmuz'da da düzenlemeler yapacağız, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünün gereğini yapacağız, kimsenin endişesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Emekliye temmuzda zam olacak mı?

Temmuz zammına ilişkin de konuşan Bakan Vedat Bilgin, şunları söyledi: "Emeklilerimizin 1500 lira olan maaşını artırarak tedbirler almaya devam ediyoruz. 6 aylık yüzde 31 zam yaptık. Temmuz'da da düzenlemeler yapacağız, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünün gereğini yapacağız, kimsenin endişesi olmasın. Türkiye kendi coğrafyasının en ileri olan ülkesidir. Toplumsal ve ekonomik gelişmeleriyle önemli bir ülkedir. Uluslararası sistem tarafından kabul edilmeyen Akdeniz'den Karadeniz'e birçok sorunla yüz yüzeyiz. Bugün kamu çalışanlarımızın 3600 ek gösterge ile adil bir şekilde onların beklentilerini yapacak kararlılıktayız.

Sayın Cumhurbaşkanımız bunu bu sene içerisinde çözeceğimizi söyledi. Bu komisyonda meseleler ele alınacak, talepler dile getirilecek. Komisyon kararını toplantılar neticesinde verecek. Bunun adil bir çözüm olacağına dair şimdiden kanaatimi belirtmek isterim. Kamu ve sosyal tarafları var. 3600'ün gerçekleşmesi konusunda ortak iradeyi paylaşan Memur-Sen'in söyleyecekleri vardır."

2022 yılı memur ve emekli maaş tablosu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Bununla beraber milyonların beklediği emekli ve memur maaş zammı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,48, memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı da yüzde 27,48 düzeyinde gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni memur zammının yüzde 30,5'e çıkarıldığını ve en düşük emekli maaşının ise 2.500 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Memur maaşları 2022

UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022

Vali 22412 - 29247

Genel müdür (1/4) - 16177 - 21111

Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 8526 - 11126

Memur (Lisans - 9/1) - 5277 - 6887

Öğretmen (1/4) - 6587 - 8596

Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 14826 - 19348

Başkomiser (3/1) - 8522 - 11121

Polis memuru (8/1) - 7465 - 9741

Uzman doktor (1/4) - 10126 - 13214

Hemşire (Lisans - 5/1) - 6391- 8340

NOT: Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.

Yeni emekli memur maaşı ne kadar?

UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022

Müsteşar (1/1) - 11806 - 15406

Genel müdür (1/1) - 10435 - 13617

Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 4004 - 5225

Memur (Lisans - 1/4) - 3918 - 5112

Öğretmen (1/4) - 4029 - 5257

Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 6840 - 8926

Başkomiser (1/4) - 4167 - 5437

Polis memuru (8/1) - 4167 - 5437

Hemşire (Lisans - 1/4) - 3916 - 5110

Mühendis (1/4) - 4913 - 6411

Teknisyen (Lise -1/4) - 3419 - 4461

Profesör (1/4) - 9346 - 12191

İmam Hatip - 4029 - 5257

Avukat (1/4) - 4029 - 5257

En düşük memur emekli aylığı - 3276 - 4275

Mühendis (1/4) - 8703 - 11357

Teknisyen (Lise - 11/1) - 5491 - 7165

Araştırma görevlisi (7/1) - 8265 - 10785

Vaiz (1/4) - 6844 - 8931

Avukat (1/4) 8311 - 10845

En düşük memur maaşı - 4880 - 6368

En düşük SGK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar?

TEMMUZ 2021 - OCAK 2022

SSK (2000 ÖNCESİ) - 2624 - 3293

SSK (2000 SONRASI) - 1627 - 2041

BAĞ-KUR (ESNAF) - 1912 - 2399

BAĞ-KUR (TARIM) - 1802 - 2262

Ek ödemeli yeni maaş tablosu

Emekli Sandığı - 3.275,90 - 4.175,79

SSK (2000 öncesi) - 2.624,24 - 3.292,63

SSK (2000 sonrası) - 1.626,75 - 2.041,25 + 458,75

Bağ-Kur esnaf - 2.350,11 - 2.948,68

Bağ-Kur tarım - 1.867,51 - 2.343,16 + 156,84