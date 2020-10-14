Emekliye ne kadar zam yapılacak? Emekli zammı

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 2020 yılının ikinci dönemine ilişkin enflasyon rakamlarından oluşacak fark oranında yapılacak. SGK, Bağkur emeklileri temmuz ayında aldıkları zamla birlikte maaşlarında yükselme oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Yeni Ekonomik Program dahilinde 2020 yılına ilişkin 10.5’lik enflasyon tahminine göre zam oranlı yüzde 5 olacağı beklenilmekte. Temmuz ayında maaşlarına zam alan milyonlarca emekli şimdi de 2021 Ocak zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TüİK) tarafından açıklanan haziran ayına ilişkin TÜFE'nin 5,75 olarak açıklanması sonrası memurlar 1.75’lik enflasyon farkı aldı. Yine açıklanan enflasyon rakamları doğrultusunda emekliler temmuz ayında yüzde 5,75 zamlı aldı.

Emekliler Ocakta ne kadar zam alacak?

Emekli ocak ayı zammı ne kadar, emekli ocak zammı ne kadar oldu, emekli ocak zammı belli oldu mu? Soruları Türkiye İstatistik Kurumu’nun enflasyon rakamlarını açıklamasıya birlikte emekliler tarafından merak edilmekte. Milyonlarca emekli 2021'in Ocak ayında maaşlarına zam alacak. Ocak 2021’de 2020 yılına ilişkin son ikinci 6 aylık dönemi için SSK ve Bağ-Kur emeklileri, açıklanan enflasyon oranında maaşlarına zam alacak. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarına ne kadar zam alacak? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Eylül ayı beklenti anketindeki enflasyona ilişkin tahmin rakamları, emeklinin maaşına yansıyacak olan zam oranı konusunda ipucunu veriyor. 2020 yılına ilişkin beklenti anketinde enflasyon tahmini yüzde 11.46 görünüyor. Eğer bu tahmin doğrultusunda enflasyon açıklanırsa milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lu maçlarına yüzde 5.4 zam almış olacak.

Memur zammı ne kadar?

Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini anketinde olduğu gibi sonuç çıkması durumunda SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına gelirinde 344,27 TL zam gelmiş olacak. En yüksek emekli maaşı net 6 bin 719 TL’ye yükselmiş olacak. Emekliler 2020 Ocak zammı ne kadar verilmişti? Türkiye İstatistik Kurumu tarafından %11.84 oranında açıklanan enflasyon oranları neticesinde 2020 Ocak emekli maaşı zammı %6.49 oranında, 2020 Ocak memur maaşı zammı da %5.49 oranında zamlanmıştı.