Emekliye müjdeli haber: En az 2 bin 127 lira olacak

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine ocakta 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Maaşlar, 2019’un ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.





Merkez Bankası’nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketi ipucunu veriyor. Buna göre 2019’da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 12.69 seviyesinde gerçekleşecek. Bu durumda da 2019’un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.3 olacak. Halen en düşük esnaf emeklisi aylığı 1.675 lira. Bu maaş ocak zammı yüzde 7.3 olursa 1.797 liraya çıkacak. Bağ-Kur tarım emeklilerinde 1.249 lira olan en düşük aylık da 1.340 lirayı bulacak. SSK’lılarda en düşük maaş ise 2000’den önce emekli olanlarda, 145 lira artışla 1.982 liradan 2 bin 127 liraya, 2000’den sonra emekli olanlarda bin 181 liradan bin 268 liraya yükselecek. ​

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