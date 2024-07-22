Emekliye mis gibi ek ödeme! Karar gece yarısı saat 00:00'da çıktı!

Milyonlarca emekliye ek ödeme müjdesi geldi. Gece yarısı saat 00:00'da alınan kararla birlikte 16 milyon emekliye ek maaş verilecek. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi bu ay çift maaş alma fırsatına sahip olacak.

16 milyon emeklinin hesabına tam 18.000 TL yatacak. Sevindirici gelişme saat 00:00'da duyuruldu. Emekli maaşı alan milyonlarca kişiye maaşa ekstra ödeme verilecek. Yani SSK ve BAĞ-KUR emeklisi bu ay çift maaş alma fırsatına sahip olacak.

Türkiye’deki milyonlarca emekli vatandaş TBMM’den onay çıkması ile birlikte yeni zamlı maaşlarını almaya başlıyor. TBMM genel kurulunda yapılan oylama sonucunda en düşük emekli maaşının 12.500 TL’ye yükseltilmesi onaylanmıştı. Emekliler zam farkı ödemelerini Ağustos ayının ilk haftasından itibaren alacak. Ayrıca emekliye bir sevindirici haber daha geldi. 21 22 23 Temmuz’da emekli maaşı alan milyonlarca vatandaşa ekstra maaş ödemesi yapılacak. 18.000 TL’ye varan ekstra ödeme adeta çifte maaş gibi olacak.

EMEKLİ ZAMMI TBMM’DEN GEÇTİ

SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin kök maaş zammı ve aynı zamanda en düşük emekli maaşı zammı TBMM plan ve bütçe komisyonunda onaylandı ve kabul edildi. Emekliye ek zam resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Bu kapsamda SSK ve bağ-kur emeklisi %24.73, memur ve memur emeklisi ise %19.34 oranında zam almış oldu. Ayrıca 10.000 TL olarak ödenen en düşük emekli maaşı 12.500 TL’ye yükseldi.

EMEKLİYE EK ZAM FARKI ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU

Bir yandan SSK ve BAĞ-KUR emeklisine zamlı ödemeleri başlarken bir yandan da en düşük emekli maaşına yapılacak artıştan Doğan ek zam farkının ödeme tarihi merak ediliyor. SSK emeklisi 17/25 Temmuz tarihleri arasında, bağ-kur emeklisi ise 26 28 Temmuz tarihleri arasında maaşlarını alıyor. En düşük emekli maaşına yapılan ek zam farkı ise emeklinin IBAN numarasına ağustos ayının ilk haftasında yatacak.

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EMEKLİYE EKSTRA MAAŞ ÖDEMESİ

Emekliler için sevindirici bir haberde bankalardan geldi. Temmuz ayı bitmeden emekliye ekstra ödeme yapılacak. SSK BAĞ-KUR ve 4C emeklisi için verilecek ekstra ödeme miktarı, kamu bankalarında 8000 TL ile 12.000 TL arasında olurken özel bankalarda ise 18.000 TL’ye kadar yükselmiş durumda.

Ayrıca Ağustos ayında emekli zamlarının kesinleşmesi ile birlikte bankalarında promosyon güncellemesi yapması bekleniyor.