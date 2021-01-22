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Ekonomi Emekliye intibak zammı ne zaman?
Ekonomi

Emekliye intibak zammı ne zaman?

Emekli intibak düzenlemesi hakkındaki son gelişmeler milyonların gündeminde yer edinmeye devam ediyor. SGK SSK Bağ-Kur emeklileri talebin ne zaman hayata geçirileceğini merakla bekliyor. SSK Bağ-Kur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar olacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-22 23:21:00 -
Emekliye intibak zammı ne zaman?

Milyonlarca emeklinin uzun sürediği beklediği intibak zammı hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emekliye intibak zammı ne zaman?

Emekliye intibak zammı ne zaman?

Bilindiği üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konuyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Eğer talepler hayata geçerse milyonlarca emeklinin maaşları zamlanmış olacak. İntibak zammının ne zaman yansıyacağı merak ediliyor. 

İntibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme getirildi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar intibak zammının çıkacağı tarihi merak ediyor. Ancak intibak düzenlemesi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.

SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.

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