Emekliye ek zam var mı? Memur ek zammı ne kadar?

Memur ve emeklilere ek zam ne zaman gelecek? MEMUR-SEN Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge ile memur ve emeklilere ek zam ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, memur zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Binlerce kamu memurunun dört gözle beklediği 2022 memur zammı öncesi merak edilen memura ek zam olacak mı? Memur emeklisi ek zam alacak mı? sorularına cevap verdi. İşte Memur Sen Başkanı Ali Yalçın’ın ek zam açıklamaları:”Gıda fiyatlarındaki artış, kurdaki hareketlilik memurun hayatındaki maliyetleri artırdı. Biz toplu sözleşmeyi bu hareketlilikten önce yaptık. Şimdi memurun alım gücü düştü. Burada 'Biz enflasyon farkı vereceğiz' sözü kıymetli. Burada memura yönelik bir ek zamma ihtiyaç var. Bu da Ocak ayındaki yüzde 5'lik zamla birlikte enflasyon farkıyla birlikte bir de üzerine ek zammın verilmesi gerekiyor. Kira, gıda fiyatları yükseldi."

Memura ek zam ne kadar olacak?

2022 memura ek zam olacak mı? sorusunun cevabına ilişkin olarak Ali Yalçın şunları söyeldi: "Biz burada MEMUR-SEN olarak bir diplomasi yaptık. Görüşmede prensipte bir konuda uzlaştık. Zam ve enflasyon farkına ilaveten ek zam konusunda uzlaştık. Şu anda asgari ücret tartışması devam ediyor. Bu tartışma bittikten sonra tarafların bir araya gelmesi gerekiyor. Bizler de bu tartışma sonrasında rakam konusunu konuşacağız. Benim rakam ifade etmem doğru olmaz.

Yüzde 30-35 verdiklerinde biz hayır demeyiz teşekkür ederiz. Olağanüstü iyileştirme piyasayı da hareketlendirir. Esnaf ve işvereni de güldürür. Alınan para anında piyasaya yansıyacak. Memurlar piyasayı anında besleyen kişilerdir. Şu anki yüzde 30-35'lik tartışma toplu sözleşme ile gelen kazanımlardan sonra gelen ara formlar var. Mesela PTT'de idari sözleşmeli personeller var. Buna bir kalemde seyyanen 300 TL iyileştirme yaptık. Ama bu iki yıllık. Kümülatif rakam ifade edildiğinde yüzde 30-35'lik bir rakam ortaya çıkıyor. Böyle bir zamma biz hayır demeyiz ama yanlış bir anlamlandırma durumu söz konusu oldu.

Emekliye ek zam var mı?

Emekliye ek zam yapılacak mı? Bizim temel yaklaşımımız tüm çalışanları kapsaması. Hükümet emeklileri kapsama alıyor mu bilemiyorum. Hükümet tarafı emekliler için ayrı bir çalışma yapıyoruz derse ayrıca değerlendirilebilir.