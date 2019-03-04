0553 313 94 23

Emekliye ek ödeme zammı son dakika | Emekli ek ödeme ne zaman verilecek

Emekliyi son dakika ek zam müjdesi geldi. 2019 ocak zammını alın milyonlarca emekliye emekli maaşı ek ödeme zammını alıyor. Her ay maaşın yüzde 4’ü oranında ek ödeme zammı alan emekliye temmuz 2019’da ikinci bir zam alacak bunun yanında yine ek ödeme tutarları, Temmuz'da yeni maaşlarla yükselecek. Emekli ek ödeme zammı ile ilgili son dakika haberleri araştırılmaya devam ediyor. Türkiye Emekliler Derneği'nin gündeme getirdiği zam telebi gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 269 lira arasında artış yaşanacak. En düşük emekli maaşı ne kadar?

04 Mart 2019 Pazartesi 13:45
Emekliye ek ödeme zammı son dakika | Emekli ek ödeme ne zaman verilecek

Emekliyi son dakika ek zam müjdesi geldi. 2019 ocak zammını alın milyonlarca emekliye emekli maaşı ek ödeme zammını alıyor. Her ay maaşın yüzde 4’ü oranında ek ödeme zammı alan emekliye temmuz 2019’da ikinci bir zam alacak bunun yanında yine ek ödeme tutarları, Temmuz'da yeni maaşlarla yükselecek. Emekli ek ödeme zammı ile ilgili son dakika haberleri araştırılmaya devam ediyor. Türkiye Emekliler Derneği'nin gündeme getirdiği zam telebi gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 269 lira arasında artış yaşanacak. En düşük emekli maaşı ne kadar?

Emekliye ek ödeme zammı son dakika. Emekli maaşı zammı 2019 yılında da heyecanla bekleniyor. Emekli maaşı ek ödeme zammı ne kadar? Emekliler her ay maaşın yüzde 4'ü, 5'i oranında ek ödeme alıyor. Türkiye Emekliler Derneği, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 269 lira arasında artış olmasını talep etti. Ek ödeme tutarı, oran yüzde 8'e çıkarsa 32,15 lira artışla 85,75 liraya, yüzde 9 olursa 42,87 lira artışla 96,47 liraya yükselecek. Emekli maaşlarında Ocak zammının ardından Temmuz ayında da artış gerçekleşiyor. Tüm emeklilerin maaşına Temmuz'da zam yapılırken, bununla birlikte ek ödeme tutarları da yükselecek.

Emekli ne kadar ek ödeme zammı alacak?

Emekliye ek ödeme zammı son dakika. Emeklileri, Ocak zammının ardından Temmuz artışı bekliyor. Tüm emeklilerin maaşına Temmuz'da zam yapılırken, bununla birlikte ek ödeme tutarları da yükselecek. Her ay maaşın yüzde 4'ü, 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, Temmuz'da yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağından artacak. Ayrıca halen bin 224 lira 81 kuruşun altındaki maaşlara yüzde 5 oranında ek ödeme verilirken, bu sınır yükselecek. Ayrıca ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten yüzde 8-9'a çıkarılması da gündemde.

Emekli maaşları son dakika haberleri...Türkiye Emekliler Derneği'nin gündeme taşıdığı talep hayata geçerse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 269 lira arasında artış yaşanacak. Halen en düşük emekli aylığı net bin 71 lira 88 kuruş. Buna göre en düşük ek ödeme tutarı da (maaşın yüzde 5'i) 53,60 lira. Ek ödeme tutarı, oran yüzde 8'e çıkarsa 32,15 lira artışla 85,75 liraya, yüzde 9 olursa 42,87 lira artışla 96,47 liraya yükselecek. Halen en yüksek aylık ise 5 bin 390 lira 70 kuruş. Buna göre de en yüksek ek ödeme tutarı 215,63 lira. Ek ödeme tutarı, oran yüzde 8'e çıkarsa 215,63 lira artarak 431,26 liraya, yüzde 9 olursa 269,53 lira artışla 485,16 liraya ulaşacak. Emekliler her ay maaşın yüzde 4'ü, 5'i oranında ek ödeme alıyor. Ek ödeme tutarları, Temmuz'da yeni maaşlarla yükselecek.

Emekli ek ödeme nedir ve nasıl belirlenir?

5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl Devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor. 5454 sayılı Kanunla ek ödeme kapsamına alınanlar açıklanmıştır. Bu kanun kapsamından primli, primsiz ödemeler statüsünden aylık, gelir alanlar da yararlanmaktadır.

 

5510 sayılı Kanun statüsünden olanlar;

– Emekli Sandığı(4/c),

– Sosyal Sigortalar Kurumu(4/a), 

– Bağ-Kur (4/b) aylık ya da gelir alanlar yararlanmaktadır. 

Kanun numarasına göre aylık ve gelir bağlananlar da aşağıda belirtilmiştir;

– 08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,

– 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılmakta olan;

a) Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım,

b) Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım,

c) Şartlı eğitim ve sağlık yardımı, 

d) Okul öncesi eğitime katılan öğrencilere sağlanan yardımlar,

e) Şartlı çocuk sağlık yardımı, 

f) Şartlı gebelik yardımı,

g) Şartlı doğum takip ödemesi,

h) Şartlı lohusalık takip ödemesi gibi Hazine tarafından destekli sosyal yardım ödemeleri ek ödeme kapsamına alınmamıştır.

Emekli ek ödeme tutarı nasıl hesaplanır?

2006 yılında vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Emekli maaşının yüzde 4'ü, ek ödeme olarak tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Yüzde 4'lük ek ödeme emekliden emekliye değişmiyor. Ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlara zam gelmekte, zamlarla birlikte alınacak ek ödeme tutarı da artıyor.

Asgari geçim indirimi 2019 | AGİ kim ne kadar AGİ alacak?

Emeklilerin 1000 TL Ramazan Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2019

Nasıl emekli olurum | Prim eksiği olanlara emeklilik son dakika

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda son durum nedir? EYT düzenelemesi Meclis'e gelecek mi?

Emekli maaşı ek ödeme zammı ne kadar? SSK BAĞKUR zamlı emekli maaşları

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:45
  1. Emekli ek ödeme nedir ve nasıl belirlenir?
  2. Emekli ne kadar ek ödeme zammı alacak?
  3. emekliye ek ödeme zammı son dakika
  4. emekli ek ödeme ne zaman verilecek emekli ek ödeme
  5. emekli ek ödeme nedir
  6. emekli ek ödeme 2019
  7. emekli ek ödeme hesaplama
  8. emekli ek gösterge
  9. emekli ek ödeme oranı
  10. emekli ek ödeme tutarı nedir
  11. emekli ek ödeme ne zaman
  12. emekli ek ödeme son dakika
  13. emekli ek ödeme ne zaman verilecek
  14. emekliye ek ödeme müjdesi
  15. emekliye ek zam müjdesi
  16. emekli intibak
  17. emekli haberleri
  18. emekli maaşı
  19. emekli zammı 2019
  20. emekliye müjde son haber 2018
  21. emekli sandığı maaş sorgulama
  22. emekli maaşım ne kadar oldu
  23. emekli haberleri takvim
  24. emekliye ek ödeme zammı ne zaman
  25. emekli ek ödeme zammı 2019
  26. ek odemeemekliye ek ödeme

YORUM YAZ

  • yusufyusuf39 dk önce
    Maaşlarımız çok düşük ve komik ,Maaşı 1500 tl nin altındaki emeklilere seçime kadar İNTİBAK İNTİBAKKK.Yapılmazsa OY yokkkk.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yönetmen koltuğuna çocuklar geçti
  1. Yönetmen koltuğuna çocuklar geçti
  2. Husilerden İngiltere'ye Hudeyde tepkisi
  3. Gratis, Türkiye'nin "1 Numaralı..
  4. Kayıp baterist ölü bulundu
  5. Bakan Gül'den terörle mücadelede..
  6. Binali Yıldırım: “Metrobüs ve Metro..
  7. Evkur Yeni Malatyaspor inişe geçti
  8. Türkmen liderden "Kerkük, Irak ve..
  9. Adıyaman ‘Eğri Çay Millet Bahçesi’ ile..
  10. Arkadaşlarının bulunduğu evi yakan..
  11. "TMSF kayyumluğundaki firmaların aktif..
  12. İran’da başkent taşınsın tartışmaları..
  13. Torbalı’daki o köprüyü sel yıktı,..
  14. Polisi 14 kurşunla yaralayan 4 zanlı..
  15. Mehmet Özhaseki Güdüllülerle buluştu
  16. Uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan..
  17. Nilüfer’e motorcu dostu bariyer
  18. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
  19. Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nun..
  20. Tanzim satış noktalarında bir ürünün..
  21. Bakan Gül: "Sigorta şirketlerine ve..
  22. Yeni Nesil Hareketi lideri Şasivar..
  23. “Dünyada Her 9 Kişiden 1’i Gizli Aç"
  24. Jandarma aranan 5 kişiyi yakaladı
  25. Siverek’te trafik kazasında bir kişi..
  26. Amedspor’dan ‘jilet’ açıklaması
  27. Nazilli Belediyesi temizlik..
  28. Almanlar da erken rezervasyon..
  29. Türk tasarımı Maybach Cenevre Otomobil..
  30. Bakan Kasapoğlu; "Eser siyasetine..
Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
"İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
"İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı

Günün Karikatürü

3 Mart 2019
Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz