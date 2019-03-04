Emekliye ek ödeme zammı son dakika | Emekli ek ödeme ne zaman verilecek

Emekliyi son dakika ek zam müjdesi geldi. 2019 ocak zammını alın milyonlarca emekliye emekli maaşı ek ödeme zammını alıyor. Her ay maaşın yüzde 4’ü oranında ek ödeme zammı alan emekliye temmuz 2019’da ikinci bir zam alacak bunun yanında yine ek ödeme tutarları, Temmuz'da yeni maaşlarla yükselecek. Emekli ek ödeme zammı ile ilgili son dakika haberleri araştırılmaya devam ediyor. Türkiye Emekliler Derneği'nin gündeme getirdiği zam telebi gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 269 lira arasında artış yaşanacak. En düşük emekli maaşı ne kadar?

Emekliye ek ödeme zammı son dakika. Emekli maaşı zammı 2019 yılında da heyecanla bekleniyor. Emekli maaşı ek ödeme zammı ne kadar? Emekliler her ay maaşın yüzde 4'ü, 5'i oranında ek ödeme alıyor. Türkiye Emekliler Derneği, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 269 lira arasında artış olmasını talep etti. Ek ödeme tutarı, oran yüzde 8'e çıkarsa 32,15 lira artışla 85,75 liraya, yüzde 9 olursa 42,87 lira artışla 96,47 liraya yükselecek. Emekli maaşlarında Ocak zammının ardından Temmuz ayında da artış gerçekleşiyor. Tüm emeklilerin maaşına Temmuz'da zam yapılırken, bununla birlikte ek ödeme tutarları da yükselecek.

Emekli ne kadar ek ödeme zammı alacak?

Emekliye ek ödeme zammı son dakika. Emeklileri, Ocak zammının ardından Temmuz artışı bekliyor. Tüm emeklilerin maaşına Temmuz'da zam yapılırken, bununla birlikte ek ödeme tutarları da yükselecek. Her ay maaşın yüzde 4'ü, 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, Temmuz'da yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağından artacak. Ayrıca halen bin 224 lira 81 kuruşun altındaki maaşlara yüzde 5 oranında ek ödeme verilirken, bu sınır yükselecek. Ayrıca ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten yüzde 8-9'a çıkarılması da gündemde.

Emekli maaşları son dakika haberleri...Türkiye Emekliler Derneği'nin gündeme taşıdığı talep hayata geçerse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 269 lira arasında artış yaşanacak. Halen en düşük emekli aylığı net bin 71 lira 88 kuruş. Buna göre en düşük ek ödeme tutarı da (maaşın yüzde 5'i) 53,60 lira. Ek ödeme tutarı, oran yüzde 8'e çıkarsa 32,15 lira artışla 85,75 liraya, yüzde 9 olursa 42,87 lira artışla 96,47 liraya yükselecek. Halen en yüksek aylık ise 5 bin 390 lira 70 kuruş. Buna göre de en yüksek ek ödeme tutarı 215,63 lira. Ek ödeme tutarı, oran yüzde 8'e çıkarsa 215,63 lira artarak 431,26 liraya, yüzde 9 olursa 269,53 lira artışla 485,16 liraya ulaşacak. Emekliler her ay maaşın yüzde 4'ü, 5'i oranında ek ödeme alıyor. Ek ödeme tutarları, Temmuz'da yeni maaşlarla yükselecek.

Emekli ek ödeme nedir ve nasıl belirlenir?

5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl Devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor. 5454 sayılı Kanunla ek ödeme kapsamına alınanlar açıklanmıştır. Bu kanun kapsamından primli, primsiz ödemeler statüsünden aylık, gelir alanlar da yararlanmaktadır.

5510 sayılı Kanun statüsünden olanlar;

– Emekli Sandığı(4/c),

– Sosyal Sigortalar Kurumu(4/a),

– Bağ-Kur (4/b) aylık ya da gelir alanlar yararlanmaktadır.

Kanun numarasına göre aylık ve gelir bağlananlar da aşağıda belirtilmiştir;

– 08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,

– 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılmakta olan;

a) Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım,

b) Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım,

c) Şartlı eğitim ve sağlık yardımı,

d) Okul öncesi eğitime katılan öğrencilere sağlanan yardımlar,

e) Şartlı çocuk sağlık yardımı,

f) Şartlı gebelik yardımı,

g) Şartlı doğum takip ödemesi,

h) Şartlı lohusalık takip ödemesi gibi Hazine tarafından destekli sosyal yardım ödemeleri ek ödeme kapsamına alınmamıştır.

Emekli ek ödeme tutarı nasıl hesaplanır?

2006 yılında vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Emekli maaşının yüzde 4'ü, ek ödeme olarak tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Yüzde 4'lük ek ödeme emekliden emekliye değişmiyor. Ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlara zam gelmekte, zamlarla birlikte alınacak ek ödeme tutarı da artıyor.

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