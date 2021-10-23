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Ekonomi Emekliye ek ödeme ne kadar?
Ekonomi

Emekliye ek ödeme ne kadar?

Emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 yılına kısa bir zaman kaldı ve milyonlarca emeklinin gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Peki, 2022’de emekli maaşı ne kadar olacak? Hangi emeklilere ek ödeme var?

Yeniakit Publisher
2021-10-23 16:04:00 -
Emekliye ek ödeme ne kadar?

Her sene olduğu gibi yılsonu yaklaşırken gözler maaşlara yansıyacak olan zam oranında. Emekliler maaşlarına yapılacak olan zam oranını ve ek ödeme miktarlarını araştırmaya başladı. Peki, emekli maaşı zam oranı belli oldu mu?

2022 emekli maaşı ne kadar olacak?

2022 yılına kısa bir zaman kaldı. Yeni yıla yaklaşıldığı süreçte pek çok emekli maaşlarına ne kadarlık bir zam yapılacağını merak ediyor. Bilindiği emekli zammı enflasyona göre belirleniyor. 2021 yılının ikinci altı aylık sürecindeki enflasyon SSK ve Bağ-kur emekli maaşı zam oranının belirlenmesini sağlayacak. Merkez Bankası, ekonomistlerle gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı. Ekonomistlerle yapılan Ekim ayı anketine göre yılsonu enflasyon beklentisi (2021 yılı TÜFE) yüzde 17,63 oldu.

Söz konusu enflasyon tahmini gerçekleşirse emekli maaşına ocak ayında yüzde 8,46 oranında zam yapılacak. Şayet bu oranda zam yapılırsa en düşük esnaf emeklisinin maaşı 2 bin 548 liraya yükselecek.

Bağ-Kur tarım emeklilerinin en düşük maaşı 2.025 liraya yükselecek. 2000 yılından önce emekli olan SSK'lıların maaşı 2.846 liraya, 2000 sonrası emekli olanların maaşı ise 1.746 TL'ye yükselecek.

Belirttiğimiz gibi bu rakamlar şimdilik tahminden ibaret. Ocak 2022 zam oranını kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları belirleyecek. TÜİK enflasyon rakamlarını her ayın 3'ünde açıklanıyor. 3 Kasım Çarşamba ve 3 Aralık Cuma günleri açıklanacak olan enflasyon rakamları şimdiden heyecanla bekleniyor.

Emekliye ek ödeme ne kadar?

2022 yılı ocak ayı itibariyle emekli maaşlarının yanı sıra ek ödemelerinde yüzde 4-5 oranında artması bekleniyor. Öte yandan yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek. Maaşı bin 862 liradan az olanlar yüzde 5 ek ödeme alacak.

 

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