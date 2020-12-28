Emekliye asgari ücret zammı mı geldi? Emekli maaşı zammı ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılı asgari ücrete yüzde 21.5 oranında zam yaptı. Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Yeni asgari ücretle birlikte bir çok kalemde ücretler de değişti. Yeni asgari ücret zammıyla birlikte yaşlılık maaşı da artmış oldu.

Emekli zammı ne kadar?

SGK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Haziran ayından bu yana TÜFE artışı yüzde 7.03 olarak gerçekleşti. Aralık ayında enflasyon sıfır veya sıfıra yakın düzeylerde olursa SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarında ocak ayında yüzde 7 oranında zam yapılacak.

Memur maaşları ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıkları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre artırılacak. 2021 ocak ayında memur maaşlarına yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Bu rakama ayrıca, 2020’nin ikinci yarısındaki enflasyon farkı yansıtılacak. 2020’deki toplu sözleşme zammı olan yüzde 4’ün üzerine 3 puanlık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Böylece memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oran civarında zam yapılması bekleniyor.

Emekliye asgari ücret zammı gelir mi?

Asgari ücrete 2021 yılı için yüzde 21.5 oranıda zam yapıldı. Emekliler asgari ücrete yapılan zam oranında maaşlarına zam yapılıp yapılmyacağını merak ediyor. Son dönemde emeklilerin maaşlarına iki düzenleme yapılmıştı. Yapılan düzenleme ile birlikte en düşük emekli maaşı 1000 TL olarak belirlendi. Ancak pandemi sürecinde yeni bir düzenleme yapıldı ve en düşük emekli maaşı 1500 TL oldu. Bu iki düzenlemenin ardından Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) yeni bir maaş düzenleme talebi geldi. TÜED bu talebinde SSK ve Bağkur emeklileri için taban maaşın en az asgari ücret düzeyinde olmasını istedi. TÜED'in bu talebi gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 2 bin 825 lira 90 TL olarak ödenecek. Bu durumda ise maaşlar 1,325 TL artmış olacak.