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Emekliye 3 farklı zam yolda

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını 6 aylık enflasyon belirleyecek. Uzmanlar, yüzde 4, yüzde 4.5 ve yüzde 5 şeklinde 3 farklı tahminde bulunuyor.

24 Nisan 2018 Salı 08:25
Emekliye 3 farklı zam yolda

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz zammını merakla bekliyor.

Zam oranının ortaya çıkması için ilk 6 aylık enflasyon verisinin belli olması gerekiyor. Şu ana kadar bunun 3 aylık bölümündeki enflasyon belli oldu.

Ocak- Mart enflasyonu yüzde 2.77 olarak gerçekleşti. Bu veri ışığında uzmanlar, ilk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı için 'yüzde 4, yüzde 4.5, yüzde 5' şeklinde 3 farklı tahminde bulundu.

Halen en düşük emekli aylığı 935,60 lira seviyesinde bulunuyor.

Bu maaş yüzde 4'lük tahmine göre 973,02, yüzde 4.5'lik tahmine göre 977,70, yüzde 5'lik tahmine göre de 982,38 liraya çıkacak.

Halen SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor.

Eğer zam yüzde 4 olarak gerçekleşirse, bu maaş 179,25 lira artışla 4 bin 660 lira 51 kuruşa çıkacak.

Zam oranının yüzde 4.5 olması halinde ise en yüksek emekli maaşı 201,65 lira artışla 4 bin 682 lira 91 kuruşa ulaşacak.

Temmuz zammı yüzde 5 olursa da 4 bin 481 lira 26 kuruşluk en yüksek maaş, 224,06 lira artışla 4 bin 705 lira 32 kuruş olacak..

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 08:25
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