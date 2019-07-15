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Emeklinin Temmuz zammı hesaplara yattı mı? Bayram öncesi emekli maaşımı ne zaman alabilirim?

Emekli maaşlarına yapılan zam ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranlarının dikkata alınarak hesaplandığı temmuz emekli zammını vatandaşlar öğrendikten sonra, zamlı maaşları hesaplara ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Son dakika haberi: Emekli maaşları ile ilgili yeni gelişme var. Emeklinin Temmuz zammı hesaplara ne zaman yatacak? İşte detaylar.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:29
Emeklinin Temmuz zammı hesaplara yattı mı? Bayram öncesi emekli maaşımı ne zaman alabilirim?

Emekli maaşlarına yapılan zam ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranlarının dikkata alınarak hesaplandığı temmuz emekli zammını vatandaşlar öğrendikten sonra, zamlı maaşları hesaplara ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Son dakika haberi: Emekli maaşları ile ilgili yeni gelişme var. Emeklinin Temmuz zammı hesaplara ne zaman yatacak? İşte detaylar.

Temmuz maaşları ne zaman yatacağı 17 milyon kişi tarafından sorgulanmakta. Temmuz ayında maaşlara enflasyon oranında zam yapıldı. Temmuz ayında milyonlarca emekli ve memurların yanı sıra yaşlılık ve engellilik maaşı, devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarında artışlar yaşanmakta. SSK ve Bağ- Kur emeklisi Temmuz zammı yüzde 5,01 oldu ve memur ile memur emeklisi ise yüzde 5 zamla beraber yüzde 1,01 oranında enflasyon farkı alacak. Peki Bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak? Temmuz zamlı maaşları hesaplara ne zaman yatacak? Emekli maaşı ne zaman yatacak 2019, maaşlar ne zaman yatacak 2019, emekli maaşı ne zaman yatar 2019, zamlı maaşlar ne zaman yatacak, memur emekli maaşları ne zaman yatıyor, bayram öncesi emekli maaşımı ne zaman alabilirim?

Emeklinin Temmuz zammı hesaplara ne zaman yatacak?

En düşük maaş, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 982 liraya çıktı. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise taban aylık bin 181 liraya çıktı. En düşük memur emeklisi aylığı ise 2 bin 522 liraya yükseldi. Engelli vatandaşa 509- 763 Türk Lirası ödeme yapılacak ve yaşlılara 637 Türk Lirası ödeme verilecek. Evde bakım parası adı altında evde yakınına bakanlara Bin 384 Türk Lirası, emekli vatandaşa 2 Bin 522 Türk Lirası, Memurlara 3 Bin 723 Türk Lirası, Emekli doktorlara 2 Bin 353 Türk Lirası ödeme yapılacaktır.

Memur ile memur emeklisi ne kadar zamlı maaş alacak?

Temmuz ayında emekli ve memurların yanı sıra sosyal yardım desteklerinde de artışlar yaşanmaktadır. SSK ve Bağ- Kur emeklisi Temmuz zammı yüzde 5,01 oldu ve memur ile memur emeklisi ise yüzde 5 zamla beraber yüzde 1,01 oranında enflasyon farkı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlara zamlı ödemeler Temmuz ayında maaş günlerinde hesaplara yatırılacak. Bunun yanı sıra devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz 2019 tarihinde alacaktır. Yaşlılık ve engellilik maaşı ayın 5 ile 9'u arasında yatırıldı. 

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:29
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