Emeklinin bayram ikramiyesinde bomba rakam! Bu tutar çok konuşulur

Devlet, dini bayramlar öncesi emekli olan milyonlarca vatandaşa bayram ikramiyesi ödüyor. Bayram ikramiyeleri bayramdan yaklaşık 1 hafta önce TC numarasının son 4 hanesine göre farklı günlerde ödeniyor. Yarın mübarek Ramazan ayı başlıyor, Ramazan Bayramı ise 21 Nisan'da idrak edilecek. Nisan ayı gelmeden emekliyi bayram ikramiyesi heyecanı şimdiden sardı. Kulisler kaynıyor, seçim öncesi hükümetin emekliye sürpriz bir bayram ikramiyesi vereceği konuşulanlar arasında. Geçtiğimiz yıl devlet tarafından emekliye bin 100 liralık bayram ikramiyesi ödenmişti. Bu yıl ise hem artan enflasyon hem de en düşük emekli maaşının 5 bin 500 olması emekliyi heyecanlandırdı. 2023 yılı Ramazan bayramı emekli ikramiyesi miktarı henüz belli değil ama kulislerden sızan haberler umut verici.

Masada emeklinin bayram ikramiyesi iki formül var. Bir formül seçim öncesi emekliyi kazanmak için bir defaya mahsus asgari ücret yani 8 bin 500 ödenmesi. Bir diğer formül ise en düşük emekli maaşı yani 5 bin 500 lira ödenmesi. İki formül de şu an masada fakat henüz net bir açıklama ya da bilgi yok. Milyonlarca emekli tek yürek oldu ve bu seneki bayram ikramiyesi kaç para olacak sorusunun yanıtına kilitlendi.



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