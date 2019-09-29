Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Erdoğan… Serdar Arseven EYT meselesini yorumladı

Hasan Üstün yeniakit.com.tr

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu yerel seçim öncesinde gündemin birinci sırasına oturmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın o günlerde bu konu hakkında “Hazine bu yükün altından kalkamaz.” yaklaşımını ifade etmesinden sonra umutları kırılan EYT mağdurları, son günlerde hayli ümitlenmiş durumda.

EYT meselesinde umut veren gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yanlış bilgilendirildiğini” söyleyen çevrelerin değerlendirmelerine kuvvet kazandıran gelişmeler birbiri ardına geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunun ayrıntılı olarak ele alınacağını ifade etmişti. EYT’lilerin hak mağduriyetlerinin giderilmesi için görevlendirilen isim Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Başkan Vekili Prof.Dr. Vedat Bilgin.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesine dair yaklaşımının olumlu olduğu bilenen Vedat Bilgin’in bu işle görevlendirilmesi ümitleri arttıran bir faktör oldu.

Serdar Arseven: “Açıklama Yerel Seçim Öncesinde Yapılmalıydı… Zararın Neresinden Dönülürse Kârdır”

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Gazeteci-Yazar Serdar Arseven şunları söyledi:

“Emeklilikte Yaşa Takılanlar-EYT konusu yerel seçim öncesinde gündeme taşındığında, ben, bu mağduriyetin mümkün olduğunda giderilmesi için bir komisyon kurulması teklifinde bulunanlardan olmuştum. Ancak, Sayın Erdoğan grup konuşmasında konuya dair çok keskin bir yaklaşım sergilemişti. Ben ondan sonra da, konunun bu şekilde ele alınmasının hem hukuken hem de siyaseten doğru olmadığını, Sayın Cumhurbaşkanı’nın EYT’lileri temsilen bir grubu davet edip dinlemesinin uygun olacağını ifade etmiştim. Böyle yaptığım için de sözde AK Parti'yi destekleyen bazı isimlerden tepki görmüştüm. Bakın, eğer böyle yapılsaydı, 31 Mart’taki itirazlardan sonra ortaya çıkan çok küçük oy farkı sözkonusu olmaz, AK Parti Adayı Sayın Binali Yıldırım, İstanbul seçimini epeyce farkla kazanırdı. Bugün de, Başkanlıkta Sayın Binali Yıldırım olurdu. Çünkü, Sayın Erdoğan bence yanlış bilgilendirmelerle sert bir çıkışa yönlendirilince buradan muhalefete siyasi istismar alanı çıktı.”

Emeklilikte yaşa takılanlar mağduriyeti CHP’li Okuyan’ın Eseri

Serdar Arseven şöyle devam etti:

“Halbuki bu işin mesulü AK Parti değil ki? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ı mağdur eden düzenlemeyi çıkartan, malûm, Yaşar Okuyan. CHP’li okuyan bugün ne diyor?.. ‘İyi yaptım da çıkarttım, memlekete en büyük hizmeti yaptım!’ CHP, bir yandan Yaşar Okuyan’ı törenle rozetliyor, diğer yandan da bu konu üzerinden siyaset yapıyor. IMF heyetiyle bazı muhalefet önde gelenlerinin otel odası gizli buluşmalarını gördük. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi de IMF baskısının en yoğun şekilde üzerimizde olduğu dönemde çıkartılmıştı. IMF’ye çok sıcak bakan bazı muhalefet partileri EYT üzerinden politika yaparken, bu konuda kabahati olmayan AK Parti’nin IMF dayatması Emeklilikte Yaşa takılanlar mağduriyetini meydana getiren Yaşar Okuyan’ı memnun eden bir tavrı takınması doğru değildi. Erken emeklilik, 38 yaşında emeklilik gibi meseleler işin olmayacak boyutları. 1999’dan bu yana 20 sene geçmiş. Kimse de genç yaşta emekli olayım demiyor. Denen belli; “Bir hak kaybı var, kamu ile anlaşmamızın gereği yerine getirilmedi. Kanun geriye işletilerek zamanında hukuksuzluk yapıldı, bu hukuksuzluk giderilsin.’ Bunun hazineye yükü nedir? Bu noktada da değişik rakamlar var. Türk İş Başkanı 500 bin kişiden bahsetmişti, milyonlardan bahseden de var. Cumhur İttifakı’nın katılımcısı Sayın Mustafa Destici, ‘Sayın Cumhurbaşkanı rakamlar konusunda danışmanlarınca yanıltılıyor’ demişti. Bu tartışmalar arasında yerel seçimler oldu ve tablo ortada. Bugün ise, EYT meselesinin üzerinde çalışıldığı açıklandı. Görevlendirme de yapıldı. Bu yerel seçim öncesinde yapılsaydı, yerel seçim öncesinde EYT-Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda bir çalışmanın yapılacağı ifade edilseydi ve görevlendirme de yapılsaydı eminim ki AK Parti yerel seçimlerde daha iyi bir netice alırdı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesi artık istismar edilemesin

“Bu işin siyasi tarafı ki; burasının düşünülmesi çok normaldir çünkü bu işi bazı muhalefet partileri hatta Türkiye aleyhinde alenen faaliyet gösteren malûm oluşumlar çok istismar etti. Bunun üzerinden çok yoğun bir kampanya süreci yürütüldü. Hatta bazı belediye başkan adayları , ‘Kazanırsam, EYT sorununu ben çözerim’ diyecek kadar ileri gitti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar meselesini bir belediye başkanı nasıl çözecekmiş? İşte istismar. Ama bu istismarın etkili olmasını engellemek de elbette yönetenlerin görevi. Neyse, zararın neresinden dönülse kârdır. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı’nın direktifleriyle bir yola çıkılmış bulunuyor. Öyle bir düzenlemesi yapılsın ki, emeklilikte yaşa takılanlar EYT meselesi artık istismar edilemesin. Son söz olarak: Hayırlı olsun.”