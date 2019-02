Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) son durum ne oldu? | EYT 2019 güncel haberler

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son günlerde araştırılan konular arasında. Milyonlarca emekli adayı EYT son durum ne oldu sorusunu aratıyor. Geçtiğimiz yılın son aylarından bu yana kamuoyunun gündeminde olan EYT, yapılan il toplantılarının ardından hatırlanmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT) müjdeli haber var mı? Erken emeklilikte yaşa takılanlar gözleri yolda beklemeye devam ediyor. EYT yeni yasa çıktı mı? Erken emeklilikte son durum, güncel haberler nedir? İşte ayrıntıları...

EYT konusunda hangi açıklamalar yapıldı?

BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN EMEKLİLİK YAŞI (EYT) İLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Bakan Albayrak, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna "EYT konusu ile ilgili bu hükümetin cevabı ortada. Çok basit yaklaşmak doğru değil. Gündemimizde yok" yanıtını verdi.

CUMHURBAKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN'DAN EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 3 Ekim'de yapılan kabine toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında gelen erken emeklilik yasası ile ilgili soruya "Kabinede gündeme gelmedi. Bu konu kabinenin gündeminde yok. Değerlendirmesi Meclis'te yapılır" şeklinde cevap verdi.

BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN EYT AÇIKLAMASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz günlerde, bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden EYT hakkında açıklama yaptı. Bakan Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) gündemlerinde olmadığını ifade etti.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan burada EYT konusuna da değindi

Bakan Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir düzenlemenin söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine, "Cumhurbaşkanımız da açıkladı, gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında." yanıtını verdi.

Bakan Selçuk, TBMM Genel Kurulunda, bakanlıklarının 2019 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk burada EYT konusu hakkında da açıklama yaptı. Emeklilikte yaşa takılmanın yanlış bir kavramsallaştırma olduğunu çünkü emekliliğin olmazsa olmazının belirli bir yaşı tamamlama olduğunu dile getiren Selçuk, "Dünyada emeklilik için bir yaş sınırı mevcut." dedi.

MEHMET ÖZHASEKİ AÇIKLAMASI

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankara'da özel bir radyonun ortak canlı yayınına katıldı. Özhaseki burada, rakibi Mansur Yavaş'ın EYT vaadine ilişkin olarak vatandaşlardan gelen soruları da yanıtlayarak:

“Bu işi ben çözemem. Seçim olsa da olmasa da çözemem. Çünkü bu kanun meselesi. Belediye başkanlarının görevleri kanunla belli. Su, kanal gibi yol ve yeşil alan gibi hizmetleri görür. Bunun dışında bir şey yapamaz. Seçim geldi diye erken yaşa takılanlara seçim vaadinde bulunursanız olmaz. Arkadaşımız böyle bir şey söylemiş dediler, gülümsedim, bu mecliste konuşulacak bir konu” açıklamasını yaptı.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN EYT AÇIKLAMASI

MHP'nin af teklifi - "Seçime kadar gündeme gelmesi zor. Adalet Bakanı bir hazırlık aşamasında."

EYT açıklaması - "O konu kapanmıştır. Bugünkü şartlarda Türkiye'nin kaldırabileceği bir yük değil."

EYT SON DAKİKA GÜNCEL HABERLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "emeklilikte yaşa takılanlarla" ilgili bir çalışmanın gündemlerinde olmadığını söyledi. Selçuk, bir kavram karmaşası olduğunu, yaş sınırının emekli olabilmek için gerekli şartlar arasında yer aldığını dile getirdi. "Emeklilikte yaşa takılma"nın yanlış bir kavramsallaştırma olduğunu çünkü emekliliğin olmazsa olmazının belirli bir yaşı tamamlama olduğunu dile getiren Selçuk, "Dünyada emeklilik için bir yaş sınırı mevcut." demişti.

Genel Kurulda soru cevap kısmına geçilince Çalışma Bakanı ısrarlı EYT sorularına cevap verdi. "Emeklilikte yaşa takılanlarda yanlış algılama var". diyen Bakan Selçuk, "EYT yanlış bir kavramdır, Emeklilikte yaş olmazsa olmaz bir kavramdır. Yaş şartı emeklilikte 1999 yılında geldi. Bunu da AK Parti getirmedi. " ifadelerini kullanmıştı.

SADECE SSK’LILARA ERKEN EMEKLİLİK

Yaşı beklerken emekli olamayanlardan sadece SSK’lılara (4/A’lı) erken emeklilik hakkı düşünülüyor. Bağ-Kur’lu (4/B’li) ve memurlara (4/C’li) bu hak şimdilik söz konusu değil. SSK’lı olup da emeklilik bekleyenlerin ilk planda düşünülmesi doğru ancak, Bağ-Kur’lulara ve memurlara da erken emeklilik getirilmesi yerinde olacaktır.

YAŞA TAKILANLAR KİMLER?

SSK’lı olanlardan 8.9.1999 gününe kadar emeklilik için iki şart vardı. Birincisi, sigortalılık süresi (kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl), ikincisi de 5000 günlük prim ödeme gün sayısı. Bu tarihten sonra ise üçüncü bir şart daha geldi, yaş şartı. 8.9.1999 gününden önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58, erkeklerde ise 44 ile 60 yaş arasında değişen yaş bekleme süresi getirildi. Memurlar ve Bağ-Kur’lular için de benzer şekilde yaş şartı getirildi.

“Emeklilikte yaşı bekleyenler” yaşlı oldukları için iş bulamıyor. Emekli olmak istediklerinde ise “Gençsin” diyorlar. Bu sebeple iki arada kalıyorlar.

ÇALIŞTIKÇA EMEKLİ AYLIKLARI DÜŞÜŞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

Hükümetler çalışanları daha geç emekli etmek için yasa çıkarıyor. “Ayrıca çalıştıkça emekli aylıklarını düşüreceğiz” diyorlar. Bu sebeple 1.1.2000 gününden sonra biraz, 1.10.2008 gününden sonra ise her prim ödenen ay için ileride alınacak emekli aylıkları 2’şer lira düşüyor. SGK Başkanı bu konuda Denizli Pamukkale Üniversitesi’nden Doç Dr. Oğuz Karadeniz’in teklifini değerlendirdiklerini belirtti. Teklife göre, aktif yaşlanma politikaları kapsamında, günü dolduktan sonra yaşı beklerken çalışmaya devam ederken, her fazla 360 gün aylık bağlama oranının (ABO) 2 değil, 3 olarak alınması ve 50 yaşından sonra çalışılan her yıl için de ABO’nun 4 olarak alınması durumunda sigortalıların daha çok aylık almak adına çalışmaya devam edecekleri beklentisi olacağı belirtilmiş.

EMEKLİ ÇALIŞANLARIN DURUMU NE OLACAK?

Emekli olduktan sonra çalışıp SGK’ya SGDP primi ödeyerek çalışan emeklilerin, çalışmalarının emekli aylıklarına yansıması olmuyor. Bu nedenle 1.5 milyondan fazla emekli çalışan olduğu halde 80 bini kayıtlı, geri kalanı kayıt dışı çalışıyor. Bunu engellemek için emekli olduktan sonra çalışılan her yıl için emekli aylıklarının yüzde 2 artırılması da düşünülmektedir. Bu durumda hem gelir vergisi hem de prim geliri artmış olacak.

EYT nasıl hesaplanır?

İşe başlayan kişilerin daha ilk günden aklına bu soru belirmektedir. Ne zaman emekli olurum konusu gün geçtikçe değişmekte ve cevaplar da buna bağlı olarak sürekli olarak değişmektedir. Ülkemizde en çok tartışılan konulardan biri olan ne zaman emekli olurum sorusunun cevabı 1950 yılından beri oldukça radikal değişimlere uğrayarak sekiz kere değişmiştir. Emekli olmak için kişinin ilk iş gününden itibaren başladığı kurumda aylık düzenli olarak primleri ödenmeli ya da kendisi bu primi ödemelidir. Bunun sonuncunda belli bir hizmet yılı kota olarak koyulmakta ve kotayı aştığınız zaman işe başladığınız gün baz alınarak ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz.

EYT-Emeklilikte yaşa takılanlar nedir? Ne kadar EYT’li vardır?

1998’da işe giren bir işçinin 2023 yılında emekli olma hakkına sahipken, birkaç yıl sonra çıkarılan bir yasa ile emekliliğinin 15 yıl sonraya 2038 yılına ertelenmesi... İktidar çevreleri halen 1.3 milyon kişinin yaş koşulu kaldırıldığında emekli olabileceğini söylüyor. EYT mağdurlarına göre bu sayı 700 bin civarında.