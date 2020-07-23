Emeklilikte tanıtım yarışı

Albaraka Türk Katılım Bankası (Albaraka Türk), zorunluluk içermeyen ve gönüllülük esasına dayanan BES’e girişleri arttırmaya odaklanmış durumda. Kuveyt Türk Katılım Bankası (Kuveyt Türk), Danışma Kurulu tarafından onaylanan, faizsizlik prensibine uygun olan sistemin tanıtımını eksene oturtuyor.

Türkiye Emlak Katılım Bankası (Emlak Katılım), BES ürünüyle ön planda. Banka; aylık, 3 aylık, 6 aylık veya senelik olarak yatırılan katkı paylarını faizsiz emeklilik yatırım fonlarında biriktirmeyi vaat ediyor.

Vakıf Katılım Bankası (Vakıf Katılım) ve Ziraat Katılım Bankası (Ziraat Katılım) da şu sıralar yatırımcıları faizsiz fonlara yönlendirme çabası içerisindeler.