Emeklilikte ne kadar maaş alırım? Emekli maaşları ne kadar?

Emekli olmak her çalışanın en büyük hayalidir. Yıllarca çalışarak emekli olacağı günü iple çekenler emekli olduklarında ne kadar emekli maaşı alacaklarını da merak ediyor. Emekli maaşı hesaplamak için formüller söz konusudur. Emekli maaşı nasıl hesaplanır? 2000 yılı öncesi ile 2008 sonrası değişse de emekli maaşı; çalışanın ortalama aylık kazancı, yani prime esas kazanç ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucunda bulunuyor. Enflasyon, yıllık büyüme oranı da emekli maaşına yapılacak zammı belirlemede büyük etkenlerden biridir. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, emeklilikte ne kadar maaş alırım, emeklilikte yüksek maaş almak için ne yapmalıyım? Sorularına şu şekilde cevap verdi:

Emekli maaşı nasıl yükseltilir?

"Emekli maaşı bağlanırken kişinin işçi mi, Bağ-Kurlu mu, memur mu; hangi statüde çalıştığına da bakılıyor. Burada kişinin son 7 yılda hangi statüde çalıştığı önemli. 2008’den sonra ilk kez sigortalı olanlarda durum değişiyor. Bu tarihten sonra sigorta olanlar için son 7 yıl kuralı geçerli değil, tüm çalışma süresine bakılarak emekli olunuyor. Burada da en fazla hangi statüde çalışılıp, prim ödenmişse emeklilik şartları da o statü üzerinden oluyor.

Emekli maaşı nasıl artırılır?

Gelelim, emeklilikte yüksek maaş almak için çalışırken neler yapılması gerektiğine. Açıkça belirteyim, emekliliğine bir-iki yıl kalmış kişiler için; hele ki, asgari ücret ve biraz üzeri maaş alınıyorsa, emeklilikte yüksek maaş almanın pek de formülü yok. Peki, ne yapılması lazım? Madde madde anlatayım. Kazancın yani, brüt maaşın yüksek olması gerekiyor. Yatırılan primler yüksek olacağından emeklilik maaşı da o oranda yükselir. Belki bu durum işçi statüsünde çalışanlar için geçerli değil ama özellikle Bağ-Kurluların sigorta primlerini yüksek yatırmasını öneririm ki, asgari ücretin yüzde 32’sinin 7.5 katına kadar prim ödeme imkanları var. Bunun üzerinden prim yatırılırsa emekli aylığı da yüksek olacaktır."