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Ekonomi

Emeklilikte en düşük maaş uygulaması var mı?

Sosyal Güvenlik ve Emeklilik uzmanı Murat Özdamar, okurumuzdan gelen emekli maaşı ile ilgili bir soruyu yanıtlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 10:11:00 -
Emeklilikte en düşük maaş uygulaması var mı?

¥ Soru: Annem 12 yıl önce SSK emeklisi olmuş idi. Annem vefat etti. Babam Bağ-Kur emeklisi. Annemin geçen ay maaşının net 2.111 TL olduğunu biliyorum. Babama ölen annemin maaşının yarısı 1.055 TL tutar mı bağlanacak.  Nalan Y.

¥ Cevap: Emeklilik kanunlarında alt sınır yani bağlanacak en düşük maaş uygulaması var. Bu uygulama hisseden bağımsız. Verdiğiniz bilgilere göre anneniz 1 Ocak 2000 tarihi öncesi sigortası başlayan SSK emeklisi. Sigortası 1 Ocak 2000 öncesi başlayan SSK emeklileri için tek bir kişiye ölüm aylığı bağlanması halinde ödenecek en düşük maaş sigortalı maaşını geçmemesi şartıyla 1764 TL. Babanızın ölüm aylığı hissesi her ne kadar yüzde 50 olsa da 1764 TL maaş bağlanacak. Bir anlamda ölen annenizin maaşının yaklaşık yüzde 84’ü babanıza geçmiş olacak.

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