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Ekonomi Emeklilik yaşının aşağı çekilmesi doğru mu? Emekli yaşı kaç olacak?
Ekonomi

Emeklilik yaşının aşağı çekilmesi doğru mu? Emekli yaşı kaç olacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT emeklilik yaşı düştü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki emeklilikte yaş düştü mü, düşecek mi? EYT son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 1999 yılında dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan’ın mucidi olduğu yasa sonucu emekilik sistemine yaş şartı eklendi. Emeklilik için yaşın getirilmesi sonrası prim gün sayısı ve çalışa yılını tamamlayan ancak yaş şartına takılanlar emekli olamadı. Son günlerde EYT emekliklilik için yaşın düşeceği haberler vatandaşlarda büyük bir heyecan oluşturdu. Peki EYT yasası çıkıyor mu? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için emeklilik yaası ne zaman çıkacak? Emekli yaşı kaç olacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-04 16:34:00 - 2021-11-04 16:34:49
Emeklilik yaşının aşağı çekilmesi doğru mu? Emekli yaşı kaç olacak?

EYT ne  zaman çıkacak? EYT'nin çıkacağı doğru mu? Emekli maaşından asgari ücrete, EYT’lilere ara formül arayışından çiftçinin girdi fiyatlarına desteğe kadar bir dizi iyileştirme çalışmasının hazırlanması için ilgili bakanlıklara talimat verildi. Hürriyet Gazetesi yazarı Nuray Babacan’ın haberine göre, hükümette, bir süreden beri kamuoyundan gelen talep ve istekler dikkate alınarak, dar gelirli ve dezavantajlı gruplar konusunda, ilgili bakanlıklara çalışma yapması talimatı verildiği öğrenildi. Emekli maaşından asgari ücrete, EYT’lilere ara formül arayışından çiftçinin desteklenmesine kadar 5 kritik çalışma masaya getiriliyor. Sonuç, yeni yılda görülecek.

EYT çıkacak mı?

İlk ön çalışmanın, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda Çalışma Bakanlığı’nda başlayacağı öne sürüldü. Çalışmanın ‘ara formül’ niteliğinde olduğu ve sadece mağduriyeti belli oranda gidereceği belirtildi. Buna göre, bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenler için, bir düzenleme tartışılıyor.

Emekli yaşı kaç olacak?

Bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre, prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanacak. Çalışmayla ilgili olarak maliyet analizi yapılacağı, kaç kişinin yararlanacağı ve sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler hazırlanacağı ifade ediliyor.

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