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Ekonomi Emeklilik yaşı ne kadar düşecek? EYT emeklilik yaşı kaç? EYT emeklilik yasası ne zaman çıkacak?
Ekonomi

Emeklilik yaşı ne kadar düşecek? EYT emeklilik yaşı kaç? EYT emeklilik yasası ne zaman çıkacak?

EYT emeklilik yaşı kaç? EYT emeklilik yasası ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanların beklediği son dakika gelişmesi şu günlerde çokça gündemde yerini almakta. EYT, mağdurları ne zaman emekli olacaklarını sorgularken, AK Parti EYT emeklilik için harekete geçti. EYT yasası için çalışma yürütmeye başlayan AK Parti kurmayları, EYT emeklilik çalışmasına ilişkin tasarıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak. Yeni EYT yasasına göre EYT emeklilik için yaş süresi de belirlendi. Peki EYT ile emeklilik yaşı ne kadar düşecek? EYT emeklilik yaşı kaç? Emeklilik için yaş kaça düşecek? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 14:17:00 - 2021-10-31 14:28:08
Emeklilik yaşı ne kadar düşecek? EYT emeklilik yaşı kaç? EYT emeklilik yasası ne zaman çıkacak?

AK Parti’den hem asgari ücretili, emekliyi hem de emeklik için yaşı bekleyen vatandaşlara müjde üstüne müjde geldi. Hükûmetin gündemine gelen bir başka konu ise emeklilikte yaşa takılanlar (EYT). Uzun zamandır kamuoyunda tartışılan EYT’yle ilgili bir etki analizi ve maliyet hesabı çalışması yapıldığı biliniyordu. Sabah'ın haberine göre, prim gün sayısını doldurmasına rağmen, yaşını doldurmadığı için emekliliği hak edemeyenlerle ilgili yeni bir ‘süre düzenlemesi’ yapılması planlanıyor.

EYT emeklilik yasası son durum

Emekli olmak için yaş kriterini bekleyenlere yönelik, bekleme süresinin 2 veya 3 yıl geriye çekilmesi formülü tartışılıyor. Bu formülün hayata geçmesi durumunda, EYT’li bir kişi, örneğin emekli olmak için 55 yaşını bekliyorsa, bu süre 2 veya üç yıl geri çekilecek, 55 yerine 52 yaşında emekliliği hak edecek. Türkiye’de prim gün sayısını doldurmasına rağmen, yaşını tamamlamadığı için emekli olamayan yaklaşık 5 milyon kişi bulunuyor. AK Parti kaynakları “Bekleme süresinin geriye çekilmesi ile önemli sayıda bir grubun emekli olacağı tahmin ediliyor” dedi.

EYT ile kim ne zaman emekli olacak?
EYT ile kim ne zaman emekli olacak?

Ekonomi

EYT ile kim ne zaman emekli olacak?

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